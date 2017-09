Novos materiais e linhas de pesquisas serão destaque na Showtec

A tecnologia está cada vez mais presente no campo e o produtor rural que quer estar a frente precisa sempre de novas atualizações. O Showtec vem justamente com essa proposta. Há mais de 22 anos, o evento traz inovações para a agricultura e pecuária, com o objetivo de auxiliar a produção do Estado. Temas importantes já estiveram em pauta, entre eles, debates sobre novas culturas, manejo de solo e a importância do cultivo sustentável, visando benefícios tanto para o produtor, quanto ao meio ambiente.

O evento foi palco de lançamentos de novas variedades que foram implementadas nas lavouras. Um exemplo disso é a primeira soja geneticamente modificada totalmente desenvolvida no Brasil, que foi lançada durante a feira, em 2016. Trata-se da tecnologia Cultivance, formulada pela Embrapa e a Basf, com sistema de produção que combina cultivares de soja geneticamente modificadas e adaptadas a regiões diferentes, trazendo como resultado o manejo de plantas daninhas, inclusive as de difícil controle.

A evolução das inovações demonstradas ano após ano na feira tecnológica acompanhou também o crescimento do setor em Mato Grosso do Sul. De acordo com a Aprosoja/MS, em 10 anos, o volume de soja produzido nas lavouras saltou de 4,8 milhões de toneladas para 8,5 milhões, crescimento de 74%. E, segundo a Famasul - Federação da Agricultura e Pecuária de MS, o Estado se consolidou como importante fornecedor de alimentos, ocupando 2º lugar no ranking da produção bovina, 4º na produção de milho e cana-de-açúcar e 5º na produção de soja.

Um dos destaques da feira são os novos materiais e linhas de pesquisas com foco no desenvolvimento do Sistema de Plantio Direto e na busca de alternativas para a rotação de culturas e cobertura do solo no outono-inverno. Anualmente, o público pode se informar sobre como é feito o trabalho de adaptação de variedades de soja e milho, buscando sempre por materiais mais produtivos.

É possível, ainda, o acesso a novidades do mercado de máquinas e implementos agrícolas. Entre os produtos, estão colhedoras, plantadeiras, tratores e linhas de pulverizadores, equipamentos que facilitam o trabalho no dia-a-dia do campo. A ideia é mostrar um leque de opções aos agricultores e pecuaristas.

Para o pesquisador da área de fitotecnia milho da Fundação MS, André Lourenção, o Showtec é uma forma de promover maior aproximação entre empresas do setor, produtores rurais e a comunidade científica. “É uma maneira de estreitar os relacionamentos, levando informações precisas acerca dos sistemas produtivos, tornando o espaço em um ambiente propício para a discussão técnica”, diz.

Conforme o presidente da instituição, Luciano Mendes, a contribuição do agronegócio para a economia brasileira é feita graças à evolução do setor por meio das constantes pesquisas realizadas. O Showtec, segundo ele, é primordial para a difusão dos resultados obtidos. “A cada ano, buscamos levar tecnologias que otimizam o trabalho. Além disso, há espaço para comercialização, sendo uma boa oportunidade para fazer negócios durante a feira”.

Showtec 2018

A próxima edição do evento será realizada de 17 a 19 de janeiro de 2018, na sede da entidade, em Maracaju (MS), no mesmo espaço utilizado no início deste ano, com programação técnica e exposição de novas tecnologias que estarão disponíveis ao produtor no ano que vem. A feira é totalmente gratuita.

