Novo restaurante Steakhouse será instalado no Shopping Norte Sul Plaza

Com o objetivo de se tornar a maior steakhouse do Brasil, a Detroit Steakhouse, inaugura em setembro seu primeiro restaurante casual dining no estilo americano em Campo Grande (MS). “Estamos com um plano de expansão bem agressivo, pretendemos chegar a 100 pontos em 2018 e até 2028 queremos alcançar o número de 1.000 estabelecimentos em todo o território nacional, assim nos tornaremos a maior deste segmento em unidades”, afirma Fábio Marques Jr, sócio-diretor da empresa.



Instalado no shopping Norte Sul, o restaurante/express com ambiente jovial e despojado contará com TVs de LCD para exibir jogos e competições esportivas diversas, decoração no mais puro estilo americano, à base de carros e música. Os campo-grandenses também poderão desfrutar de um cardápio recheado com cortes nobres, o baby back ribs, além de sanduíches, massas e saladas. Outro destaque da rede são as inúmeras promoções, por exemplo, almoço executivo a partir de R$10 em dias úteis, happy hour com drinks pela metade do preço, três chopes em caneca congelada por R$ 12,95 e rodízio de costela e aperitivos à vontade a partir de R$ 39,95.



Atualmente, a Detroit Steakhouse conta com 20 pontos em funcionamento e 30 contratos assinados. Até o final do ano estão programadas mais seis inaugurações. Quem quiser investir na marca pode escolher entre dois modelos: restaurante (a partir de R$ 580 mil) e express (R$ 280 mil). A empresa ainda possibilita que o franqueado tenha o formato 2 em 1, ou seja, uma única cozinha para atender as duas versões de negócios.



