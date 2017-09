Novo projeto garantirá avaliação de saúde e condição física nas oficinas de esporte

Para combater o índice de 58% de pessoas acima do peso, o prefeito Marquinhos Trad lançou nesta sexta-feira (1) o Projeto Lazer e Saúde, uma parceria das ações da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) com os serviços da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). O projeto terá uma equipe profissional multidisciplinar para avaliar a saúde e condição física das pessoas que participam das oficinas de esporte e lazer da Capital.

O Projeto Lazer e Saúde faz parte das estratégias da administração municipal para a promoção da saúde e prevenção de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão e acontecerá no Parque Ayrton Senna. “As pastas do esporte e da saúde têm que trabalhar juntas. Não havia interação entre os órgãos públicos, agora unidos, estamos trabalhando com um único objetivo, realmente desenvolver atividades para quem a população tenha corpo e a mente sã”, declarou o prefeito Marquinhos Trad.

O projeto piloto terá início na segunda-feira no Parque Ayrton Senna, Bairro Aero Rancho, que é considerado o mais populoso de Campo Grande, com 36 mil habitantes. O diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, explicou que a ideia é fazer deste projeto uma ferramenta de combate aos índices de pessoas acima do peso.

“A intenção do projeto é promover a parte de esporte e lazer, oferecendo junto o cuidado com a saúde. A pessoa que participa das oficinas terá um acompanhamento de profissionais que vão fazer uma avaliação física, medindo o IMC (Índice de Massa Corporal), tendo o devido acompanhamento sobre sua saúde e busca por perda de peso, além de palestras com temas relacionados aos tabagismo, obesidade e hipertensão”, destacou Terra.

Como primeira meta, a prefeitura definiu 5 mil atendimento por mês, onde 30 profissionais da Funesp e da Sesau estarão envolvidos com atividade física e atendimentos na área da saúde. “O projeto vem atender uma estratégia de saúde que age na prevenção e promoção da saúde. A iniciativa é um esforço para estimular a população a se cuidar, reduzindo assim o sedentarismo e os efeitos negativos para a população”, explicou o secretário municipal de saúde Marcelo Vilela.

As atividades serão:

Oficinas: Zumba, Funcional, Academia de Musculação, Karatê, Grupo de corrida e caminhada, Capoeira, Beach Tennis, Zaccaro Ball, Dança de Salão, Pilates, Futebol Americano e Ginástica/Ritmos.

Atendimentos: Aferição de Pressão Arterial, Avaliação Física, Avaliação Nutricional,Atividade Educativa, Atividade Preventiva, Encaminhamento e Acolhimento nas Unidades de Saúde, Agendamento Garantido, Equipe com multiprofissionais.

