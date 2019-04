Novo programa da TV Assembleia debate enfrentamento e combate à violência de gênero

O “Mulheres em Debate” terá sempre meia hora de duração e será exibido pela TV Assembleia

A Assembleia Legislativa estreia nesta quarta-feira (24), o Programa “Mulheres em Debate” – voltado à discussão de temas de interesse das mulheres, como segurança, educação, saúde, estilo de vida, mercado de trabalho, entre outros.

A iniciativa é fruto de acordo firmado entre a Subsecretaria de Cidadania do Governo do Estado e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e vai ao ar às 19h30.

O programa de estreia contou com a participação da subsecretária de Cidadania de Mato Grosso do Sul, Luciana Azambuja e da juíza de Direito, Jaqueline Machado, que também é juíza titular da 3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, e coordenadora da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar.

O tema da primeira edição é “Combate e Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres” por meio da atuação da Casa da Mulher Brasileira e do Centro de Atendimento à Mulher (CEAM).

O “Mulheres em Debate” terá sempre meia hora de duração e será exibido pela TV Assembleia, no canal 9 da Net, com uma edição especial por mês, sendo que cada programa trará um assunto diferente. O programa também estará disponível pelo canal da ALMS no Youtube. Para assistir, clique aqui.