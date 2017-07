Novo Código Florestal é debatido por advogado agroambiental em curso de extensão

O advogado agroambiental Marcelo Feitosa será um dos ministrantes do curso de extensão Direito Aplicado ao Agronegócio, com foco no Novo Código Florestal, oferecido pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), em Campo Grande (MS). Ao todo, serão quatro aulas, aplicadas dias 28 e 29 de julho e 4 e 5 de agosto, cujo objetivo é capacitar profissionais para aplicar corretamente as ferramentas do Código Florestal.

Feitosa destaca a importância da capacitação, já que o Código Florestal completa, neste ano, cinco anos, merecendo ser amplamente debatido por ser a principal política pública de regulação do uso e conservação de recursos naturais no País. Dentre as abordagens do curso, estão: demonstrar a utilização das ferramentas de gestão ambiental como o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o Programa de Regularização Ambiental (PRA), através de acesso aos sistemas e estudo de caso.

O público-alvo são profissionais das ciências ambientais, agropecuárias e jurídicas, cursos de agronomia, zootecnia e direito. As inscrições encerraram no dia 22 de julho. O valor do curso é de R$ 450, para o público interno e externo. Mais informações pelos telefones 3312-3482/ 3354 ou e-mail cursosdeextensao@ucdb.br.

