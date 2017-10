Novidade na caneca congelada no madero

As caipirinhas, desenvolvidas pelo mixologista da Monin, Rafael Pizanti, são preparadas com a cachaça Premium Leblon e com xaropes franceses da Monin. / Divulgação

Patrimônio nacional, a caipirinha é a legítima representante das tentações brasileiras e agrada por sua simplicidade e sabor. Em sua receita original – registrada e regida por decreto* – apenas limão, açúcar, gelo e cachaça. Mas, as variações dependem apenas da criatividade e das opções de ingredientes que estão disponíveis para sua composição.

Nos restaurantes Madero Steak House foi a criatividade que elevou a condição da caipirinha, já servida em copo tradicional e com variação de frutas e de bebidas alcoólicas, a um novo patamar de sabor e de experiência. No período de 02 de outubro a 05 de novembro, em todas as unidades Steak House do Brasil, a caipirinha do Madero ganha novas versões e sabores e será servida na famosa caneca congelada, emprestando para a paixão nacional a sensação refrescante já conhecida do chopp Madero. Os novos sabores chegam com um toque exótico, ao misturar morango e limão e limão e gengibre. Poderosa especiaria oriental, o gengibre traz aroma e certa dose picante à tradicional bebida brasileira, que ao ser servida na caneca congelada eleva os sabores de todos os demais ingredientes utilizados.

As caipirinhas, desenvolvidas pelo mixologista da Monin, Rafael Pizanti, são preparadas com a cachaça Premium Leblon e com xaropes franceses da Monin. A união a essas marcas já faz delas opções certas na hora de acompanhar qualquer uma das receitas preparadas pelo chef Junior Durski.

Promoção

Nessa edição limitada dos novos sabores das caipirinhas na caneca do Madero, as bebidas serão servidas ao preço de R$ 19 nos finais de semana (sábado e domingo) e com 50% de desconto nos dias de semana (segunda a sexta) – R$ 9,50. Todas as unidades Madero Steak House do país participam da promoção, que é limitada aos estoques das lojas.

