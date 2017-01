Nova administração do Tribunal de Justiça toma posse nesta sexta

A administração do Tribunal de Justiça para o biênio 2017/2018 será empossada nesta sexta-feira (27), às 17 horas, no plenário do Tribunal Pleno, no Palácio da Justiça. O Des. Divoncir Schreiner Maran assumirá a Presidência, o Des. Julizar Barbosa Trindade responderá pela Vice-Presidência e o Des. Romero Osme Dias Lopes será o Corregedor-Geral de Justiça.

Após ser eleito por aclamação, no dia 26 de outubro de 2016, o novo Presidente agradeceu e confessou estar sensibilizado com a confiança depositada pelos pares em seu trabalho. “Não farei promessas, mas assumo o compromisso de cuidar das pessoas. A magistratura em seus direitos e prerrogativas. Quanto aos servidores, vou focar para que haja quitação dos créditos junto ao Poder Judiciário. Para tanto, sei que posso contar com o Des. Julizar, na Vice-Presidência, com o Des. Romero, na Corregedoria-Geral de Justiça, e com o indispensável e imprescindível apoio de todos os pares”.

Na ocasião, o Vice-Presidente eleito também agradeceu a confiança e destacou que estará à disposição para resolver todos os problemas que estiverem ao seu alcance. Visivelmente emocionado, o Corregedor eleito considerou a data inesquecível e garantiu que fará o possível para auxiliar no bom andamento do Poder Judiciário na gestão 2017/2018.

Natural de Dionísio Cerqueira (SC), Divoncir Schreiner Maran formou-se em 1975, pela Faculdade de Direito Santo Ângelo (RS). Passou a integrar a magistratura sul-mato-grossense em 1981, na Comarca de Bonito. Em 1983 foi promovido para Ponta Porã e, em 1987, foi promovido para a 2ª Vara Criminal de Campo Grande. A pedido, por remoção, assumiu a 15ª Vara Cível em dezembro de 1988. Judicou também na 8ª Vara Cível.

Foi presidente da Amamsul no biênio 1991/1992. Foi membro do TRE/MS no biênio 1995/1996. Em 1999, ocupou o cargo de juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça. Assumiu como desembargador em março de 2000. Exerceu o cargo de Corregedor-Geral de Justiça, no biênio 2007/2008. Preside o TRE/MS, na gestão 2015/2016.

Julizar Barbosa Trindade é natural de Ouro Branco, na Bahia, e formou-se em Direito na Fundação Educacional Eurípedes Soares da Rocha de Marília (SP). Ingressou na magistratura sul-mato-grossense em fevereiro de 1982, como juiz substituto em Corumbá. Três meses depois, tornou-se juiz de direito em Glória de Dourados. Em 1984, foi promovido para a 2ª Vara da Comarca de Amambai, 2ª entrância.

Em 1985, a pedido, foi removido para a 1ª Vara Cível de Ponta Porã. Em 1988, foi promovido para a Comarca de Campo Grande, Entrância Especial, onde atuou na Vara de Entorpecentes e Delitos de Trânsito com vítimas, na Vara da Fazenda e Registros Públicos, na 3ª Vara Cível Residual e na Vara de Cartas Precatórias Cíveis, onde permaneceu até a promoção ao cargo de desembargador, em fevereiro de 2007. Foi Corregedor-Geral de Justiça no biênio 2015/2016.

Mineiro de Manhuaçu, Romero Osme Dias Lopes ingressou na magistratura de MS em setembro de 1980 em Cassilândia. Em abril de 1983, foi promovido para atuar na 2ª entrância na 2ª Vara Cível em Aquidauana. Em setembro do mesmo ano, a pedido, foi removido para a Comarca de Paranaíba.

Quatro anos depois recebeu outra promoção: desta vez para a entrância especial e atuou na Capital como juiz da Vara de Execução Fiscal. Foi juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça, em 2002 e 2003. Por permuta, foi removido para a 4ª Vara de Família, onde nem chegou a atuar, pois quando estava em transição foi indicado para o Tribunal de Justiça. Tomou posse como desembargador em maio de 2007.

