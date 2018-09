Governo de MS emite nota onde esclarece não ter vínculo com empresa investigada por MPE

A nota explica que a Crediquali é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) e que nunca recebeu repasse do governo - Foto: Reprodução

Sobre a investigação que envolve o ex-presidente da Funtrab - Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul -, Wilton Acosta, a assessoria do Governo de MS, emitiu Nota, onde explica que a empresa Crediquali é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) e que nunca recebeu repasse do governo.

Ainda esclarece que a empresa foi solicitada a deixar as dependências da Funtrab, no início do Governo de Reinaldo Azambuja.

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul esclarece:

1. A Crediquali é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) sem nenhum vínculo administrativo formal com o Estado, apesar de ter ocupado as dependências físicas da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) até 2015, quando foi solicitada a deixar o local, no início do Governo de Reinaldo Azambuja.

2. A Oscip não recebeu nenhum repasse de recursos financeiros do atual Governo. Sobreviveu, nesses anos, da gestão de ativos captados em governos anteriores.

3. Nesse sentido, o Governo do Estado não tem qualquer domínio sobre os atos praticados no âmbito daquela instituição.

4. Ainda assim, e diante dos fatos veiculados pela imprensa hoje, o Governo do Estado determinou à Funtrab e à Controladoria Geral do Estado (CGE) que apurem a possibilidade de ocorrência de prejuízo ao erário e, nesse caso, tomem as medidas cabíveis para eventual responsabilização e ressarcimento.

Campo Grande – MS, 28 de setembro de 2018

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul