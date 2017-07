No Rio, universidade adere a sistema digital para reduzir custos

A Universidade Federal Fluminense (UFF) está prestes a aderir a um novo programa que vai agilizar a tramitação de documentos, permitindo sua autenticidade e assinatura via certidão digital.

A ser implantado em outubro, o novo sistema eletrônico de informações (SEI) vai dar mais transparência às ações da instituição, reduzir os custos e ajudar na preservação do meio ambiente com a eliminação do uso de papel nos processos da instituição.

O programa é totalmente virtual e permite que a análise dos documentos seja feita diretamente por computador, tablet, ou celular, além de possibilitar que os usuários externos naveguem com total segurança e acompanhem seus processos e que até assinem contratos, se necessário.

Para a superintendente de Documentação da UFF, Déborah Ambinder, a implantação da ferramenta será um diferencial na vida das pessoas dentro da universidade.

"A expectativa é que haja economia dos custos da tramitação. Com a redução da quantidade de papel, gastos com transporte e logística, tonners e cartuchos, antes utilizados para impressão, a instituição irá economizar e evitar desperdício de dinheiro público", disse.

O Conselho Nacional de Justiça estima que são distribuídos no Brasil cerca de 20 milhões de processos por ano e quando tramitados em formato físico consomem 46 milhões de quilos de papel, que equivalem a 690 mil árvores cortadas.

Segundo Deborah, todos os documentos e processos anteriores a outubro de 2017 serão preservados e guardados no Arquivo Central da UFF.

O vice-reitor, Antonio Claudio da Nóbrega afirmou que para ser mais eficiente, rápida, errar menos e fazer um atendimento de excelência, a administração precisava de um sistema eletrônico.

“O sistema veio como resultado de uma gestão planejada e responsável, com a finalidade de melhorar a vida acadêmica como um todo, além de ampliar a consciência e a atitude ambiental com a eliminação de processos em papel”, disse.

Já o reitor da universidade, Sidney Mello, disse que a implantação mostra a força da universidade mesmo diante da situação de crise do Brasil.

“A implantação foi concebida a partir da força dos nossos técnicos administrativos como forma de modernização, mostrando que a universidade, a despeito de qualquer situação de crise, está sempre disposta a se colocar unida para a construção de uma nova universidade, mais ágil, transparente e sustentável.”

Localizada em Niterói (RJ), a Universidade Federal Fluminense oferece 130 cursos regulares de Graduação, Pós-Graduação, Doutorado, Mestrado Acadêmico e Profissional e Especialização, além de 1.929 atividades extracurriculares.

Em seus três campi, nas quatro unidades instaladas em bairros do mesmo município, em oito subsedes no Rio de Janeiro e uma no estado do Pará, abriga 66.186 mil alunos e 9.754 mil docentes e técnicos administrativos.

Estagiária sob supervisão de Maria Claudia

