No Rio, supermercado Guanabara incentiva Carnaval sustentável

A rede de supermercados Guanabara, um dos patrocinadores oficiais do Carnaval no Sambódromo, mandou confeccionar mais de cinco mil bolsas ecologicamente corretas, com cinco motivos diferentes, para presentear os convidados. As sacolas são fabricadas em tecido 100% PET e o processo de impressão é feito por sublimação, que utiliza a água no lugar de solvente. O corante usado é feito de anilina, substância inofensiva ao meio ambiente. A rede distribuirá os mimos para os todos os mil convidados, de cada noite, que estarão no Camarote, na Marquês de Sapucaí, no Carnaval carioca de 2017.

Veja Também

Comentários