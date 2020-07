No Jardim Noroeste, ONG "Amigos de Maria" lança campanha para manter ações sociais

Um dos serviços assistenciais prestados pela ONG - (foto: acervo)

Há 12 anos a ONG Amigos de Maria presta serviços assistenciais para mais de 100 famílias em situação de vulnerabilidade no Jardim Noroeste, em Campo Grande. Através de projetos, ações e campanhas, a ONG Amigos de Maria capta recursos para promover atenção básica às famílias através do fornecimento de alimentos, cuidados com as crianças e incentivo do crescimento e desenvolvimento pessoal dos pais.



Impossibilitada de promover os eventos que sustentam a associação por causa do Covid-19, a ONG passa por momentos difíceis para manter as atividades. Com despesas altas para manter a sede alugada, conquistada recentemente, o quadro de funcionários, impostos, contas de consumo, lanches e materiais para as crianças atendidas, a ONG está lançando o projeto Adote um Futuro, que visa garantir o atendimento remoto, mantendo a segurança alimentar das famílias atendidas mensalmente, além de entrega de cestas básicas e kits para as gestantes.



“Na Associação Amigos de Maria acolhemos as crianças no contraturno da escola, com educação complementar e também assistimos às mães e gestantes com palestras profissionalizantes”, explica Caroline Mendes, presidente da ONG, acrescentando que os atendimentos continuam mesmo diante da pandemia. Foram entregues mais de 600 cestas básicas, kits de atividades escolares e lúdicas para as crianças, assistência aos desabrigados, distribuição de roupas e cobertas, além da manutenção dos atendimentos de assistente social e psicóloga.



Uma das fundadoras da ONG, Glau Santi, enfatiza que é crucial neste momento, aumentar a rede de amigos dispostos a adotar um futuro. “A campanha promove uma nova perspectiva de vida para essas famílias, mudando paradigmas a partir da educação. Precisamos quebrar ciclos viciosos de exclusão e desamor. Precisamos doar, nos olharmos como agentes da transformação, porque sim, nós somos capazes de moldar o futuro”, pontua.



Interessado em ser doador mensal e ajudar manter os trabalhos da ONG, adote um futuro! Os valores de doação são a partir de R$ 30,00 para pessoas físicas, sendo que as empresas também estão aptas a contribuir com valores a partir de R$ 100,00 com vários benefícios. As maneiras de contribuir mensalmente são pelo cartão de crédito, na modalidade de crédito recorrente, por transferência bancária diretamente em conta e também, por boleto bancário.