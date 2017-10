No Dia Mundial do Pão aprenda sete dicas para armazenar corretamente o pão de forma

Aliados da praticidade e saudabilidade, atualmente os pães de forma ganham cada vez mais espaço nos lares brasileiros, seja para o consumo durante o café da manhã, lanche da tarde, ou até mesmo para elaboração de receitas para o almoço e jantar. Mas não há nada mais desagradável do que ter vontade de comer um pão fresquinho e encontrá-lo ressecado ou todo embolorado. A consultora em nutrição da ABIMAPI – Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos industrializados – Beatriz Botéquio, separou sete dicas de como armazenar corretamente para conservar o pão de forma por mais tempo.

1 Nunca deixe a embalagem do pão aberta;

2 Fechar bem o pacote com o arame bem rente ao pão toda vez que usar;

3 Guardar em lugares limpos, secos e arejados, longe de produtos de limpeza ou odores fortes;

4 Não guardar o pão dentro ou em cima do micro-ondas, pois o calor prejudica a conservação e a qualidade do produto;

5 Evite a exposição ao ar, sol direto ou calor de lâmpadas;

6 Guardado na geladeira é possível conservá-lo por mais tempo. Mantenha-o na parte menos úmida e longe de gotas d`água;

7 Também pode congelar: colocar a embalagem bem fechada no freezer e verifique sempre se não há umidade. Outra opção é congelar em porções individuais para evitar que o pão seja retirado e recolocado várias vezes;

Beatriz alerta que na hora da compra o consumidor deve observar se o pão está exposto em uma gôndola arejada e fresca, longe de produtos que exalem odores fortes. O prazo de validade também deve ser conferido. Após a compra, não deixe o pão dentro do carro por muito tempo, em especial nos dias quentes, pois a umidade e o calor podem prejudicar sua validade.

