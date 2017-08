No Dia do Estudante, Reinaldo Azambuja participa de encontro de grêmios da rede estadual

Encontro realizado pelas Secretarias de Estado de Educação e Cultura teve como objetivo fortalecer o protagonismo juvenil.

Campo Grande (MS) –Presidente de grêmio estudantil na década de 70, o governador Reinaldo Azambuja se reuniu nesta manhã com os jovens que representam o corpo discente de 257 escolas da rede estadual de ensino de 73 municípios de Mato Grosso do Sul. O evento ocorreu nesta manhã no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo em alusão ao Dia do Estudante, comemorado hoje (11.08).

No encontro, o governador destacou a importância da participação dos jovens na discussão das políticas educacionais e sociais. “Você só consegue mudar alguma coisa se você participar da política”, afirmou, em resposta ao questionamento da estudante Camila Ferreira Neves, de 16 anos. Presidente do grêmio estudantil da Escola Abadia Faustino, em Camapuã, Camila quis saber se vale a pena ocupar um cargo público nos dias atuais.

“Os espaços não ficam vazios. Se você não ocupar esse espaço da política com pessoas de bem, os sem compromisso irão ocupar”, explicou o governador. Ele também defendeu o combate à corrupção e punição a quem faz mau uso da política. “Quem comete coisa errada tem que pagar pelos seus erros. Se roubou dinheiro público, tem que devolver para que o dinheiro possa ser revertido à sociedade”, defendeu.

No encontro com os estudantes, Reinaldo Azambuja tratou ainda de temas importantes como o fortalecimento da democracia, o bom uso da política e a importância de discutir melhorias educacionais. Também reforçou a importância de se otimizar a utilização dos recursos públicos para que sejam convertidos em melhorias para a população, como vem sendo feito na gestão estadual.

A secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amêndola da Motta, explicou que o 1º Encontro de Grêmios Estudantis da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul realizado hoje representa uma forma de incentivar a aprendizagem e o amadurecimento aos alunos. “É um dia de formação, de como trabalhar esse protagonismo juvenil colaborando com a escola em todos os sentidos”, declarou.

“A discussão das políticas educacionais e sociais ajuda no amadurecimento político e fortalecimento dos grêmios de estudantes”, avaliou o governador.

Cidadania

Estudantes da escola estadual Carlos de Castro Brasil, de Corumbá, têm vivenciado os bons resultados e um envolvimento saudável com a gestão escolar. Presidente do grêmio, Valdiney dos Santos conta que os alunos tinham muitos pedidos, mas ninguém se dispunha a se tornar presidente do grêmio e trabalhar por melhorias.

Desde que assumiu, ele tem se reunido com os líderes de sala e encaminhado as solicitações à direção, que vem atendendo aos pedidos. “É importante a gente encarar a realidade, se envolver com a política. Muita gente não quer participar, mas tem que ter justamente a situação de pessoas de bem”, afirmou.

“A escola estava numa situação difícil de manutenção, mas quando a gente se uniu e chamou os alunos para perto a gente viu que começou a funcionar”, contou o vice-presidente do grêmio da mesma escola, Paulo Gabriel Nunes.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro

Veja Também

Comentários