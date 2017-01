SOLIDARIEDADE | Sexta, 6 de Janeiro de 2017 - 19:00 No Dia de Reis, papa Francisco oferece piquenique aos pobres no Vaticano O piquenique, anunciado pelo gabinete de caridade do papa, foi o gesto mais recente do líder católico para ajudar os mais necessitados, algo que ele tornou parte central de seu papado