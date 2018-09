No Dia da Árvore, prefeitura distribui mudas frutíferas para lembrar sua importância para a vida

Nesta sexta-feira (21) é celebrado em todo o País o Dia da Árvore. A data, comemorada na véspera da Primavera, surgiu pela necessidade de conscientizar as pessoas sobre a importância das árvores para o meio ambiente, inclusive para a sobrevivência dos seres humanos. Neste sentido, a prefeitura realizou hoje a distribuição de 3,8 mil mudas de espécies frutíferas. A ação aconteceu no Paço Municipal e na Central de Atendimento ao Cidadão.

Campo Grande tem hoje tem aproximadamente 250 mil árvores plantadas nos passeios públicos, parques e praças. O secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luís Eduardo Costa, destaca o cuidado oferecido à arborização da Capital.

“Campo Grande ganhou hoje mais de três mil novas árvores, estamos felizes em celebrar essa data importante em nosso calendário. O nosso trabalho vai além de apenas cumprir a legislação, pois sabemos da importância da arborização tanto no aspecto de preservação ambiental como na saúde da população. Além de terem grande relevância histórica em nossa cidade e de como o campo-grandense se preocupa com cada uma”, disse o titular da Semadur.

A dona de casa Maria José França da Silva, 51 anos, é uma das moradoras de Campo Grande que se esforça para preservar o título de cidade mais arborizada do País. “Eu estava indo ao Fórum aqui do lado e quando vi a distribuição tratei de correr para garantir a minha muda. Eu cuido das árvores plantadas em casa e ainda ‘dou’ uma de jardineira da família, plantando em qualquer espaço que encontro na casa dos irmãos e parentes. Estou mudando de casa e claro que não vou levar as plantas de lá. Eu vou é plantar novas e garantir que a nossa cidade continue sendo esse paraíso verde que tanto nos orgulha em dizer que somos a mais arborizada do Brasil”.

O bancário Gerson Gonçalves de Araújo, 55 anos, também garantiu suas mudas de ameixa e jaboticaba. “Iniciativas como essa são, sem dúvida, novas oportunidades de preservarmos o verde e o meio ambiente em nossa cidade. Essa é uma questão muito séria. As condições climáticas no mundo estão cada vez mais prejudicadas por causa do desmatamento e queimadas. Se o verde sumir o que será de nós? A gente precisa ter a consciência de que quanto mais verde, mais planta, mais vida. É nosso dever para com as gerações futuras”, ponderou.

A iniciativa desta manhã faz parte da programação da Semadur, em comemoração ao Dia da Árvore. Foram distribuídas mudas de acerola, romã, jaboticaba, amora, nêspera, goiaba e ameixa.

Parceria

A ação desta manhã contou com a parceria dos clubes de Lions de Campo Grande (Cidade Morena, Centro, Sul e Norte). A representante da entidade, Ivanir Aparecida Lucas Pulcherio reforça a importância do incentivo ao plantio de árvores. “Acredito que toda pessoa tem a consciência do que representa uma árvore, porém, nem todos se esforçam para garantir a sua preservação. A prefeitura está de parabéns pela iniciativa e o Lions faz questão de somar nesta campanha”, disse Ivanir, que garantiu a aquisição de 100 mudas que serão doadas no fim de semana, durante ação do Dia do Árvore realizada com crianças do Jardim Tarumã.

Sobre o plantio correto

De acordo com o gerente de fiscalização de arborização e áreas verdes da Semadur, Orsival Simões Junior, de cada 100 residências em Campo Grande, 96 são arborizadas. Ele ressalta a importância do cidadão, antes de realizar o plantio de uma espécie de árvore, consultar o Guia de Arborização Urbana, que tem por objetivo fornecer as diretrizes e normas para a implantação e manutenção da arborização no Município.

“O guia está disponível inclusive pela internet, para toda a população. Ele foi criado pensando no correto plantio das espécies melhor indicadas por região. E, pensando no plantio correto, a Prefeitura dispõe de viveiros municipais para o atendimento da população e da administração pública, desta forma, o cidadão que queira solicitar uma muda pode se dirigir até a Gerência de Arborização da Semadur”, informa Junior.

Preservação para a vida

E, neste dia em que a árvore recebe atenção especial, a prefeitura aproveita para lembrar da importância que as mesmas têm para o planeta, sendo essenciais para a nossa existência, na medida em que produzem oxigênio através da fotossíntese.

Confira as principais funções das árvores: contribuem para a biodiversidade; redução da poluição do ar; extração de flores e frutos que servem para alimentação, produção de remédios, entre outras atividades; em grandes cidades, reduzem a temperatura e fornecem sombras; oferecem abrigo para outras espécies, como animais e fungos; contribuem para a beleza paisagística.

Serviço

Gerência de Arborização da Semadur

Endereço: Rua Arthur Jorge, nº 507

Horário: 08h às 11h e das 13h às 16h

Link do Guia de Arborização: http://www.campogrande.ms.gov.br/semadur/downloads/guia-de-arborizacao-urbana-2012/