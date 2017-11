No DF, funcionamento de ônibus e metrô será reforçado no dia do Enem

Brasília - Os secretários de Mobilidade, Fábio Damasceno, e de Educação, Júlio Gregório e o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marcos Antônio Nunes, falam sobre as medidas adotadas, n - Marcelo Camargo/Agência Brasil

No próximo domingo (5), 125 mil estudantes vão fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em cidades do Distrito Federal. O governo local anunciou que as linhas de ônibus serão reforçadas, o metrô funcionará em horário diferenciado e escolas serão abastecidas com caminhão-pipa. As provas serão aplicadas em 167 escolas.

Ônibus e metrô

O secretário de Mobilidade do Distrito Federal, Fabio Ney Damasceno, informou que o bilhete único do estudante para o transporte público funcionará nos dias de provas. Além disso, o horário do metrô, no dia 5, será alterado e o transporte funcionará entre 8h e 20h. Normalmente, aos domingos, o metrô opera entre 7h e 19h. No segundo dia de prova do Enem, dia 12 deste mês, o horário do metrô não será alterado.

Além disso, o secretário acrescentou que as linhas de ônibus para os locais de prova serão reforçadas. “Informamos as empresas para fazerem o reforço de linha nesses dias”, disse Damasceno.

O secretário de Educação, Júlio Gregório Filho, destacou que a maioria dos alunos fará a prova nas próprias escolas em que estudam, mas é preciso atenção com o horário porque o trânsito “sempre fica muito complicado nas imediações dos locais de prova”.

Racionamento

As escolas que tiverem corte de água vão contar com abastecimento de caminhão-pipa para os dias das provas do Enem. Segundo o secretário de Educação do DF, Júlio Gregório Filho, no próximo domingo (5), 17 escolas de Planaltina, 17 de Sobradinho e duas de São Sebastião terão o abastecimento especial de água.

“Essas escolas serão abastecidas na véspera e no próprio dia, se for preciso”, disse. Devido à crise hídrica, o Distrito Federal iniciou neste ano o racionamento de água.

Policiamento

O comandante-geral da Polícia Militar (PM) do DF, coronel Marcos Antônio Nunes, disse que o policiamento nas escolas será garantido, com 350 policiais escalados para os dias de provas. A PM também fará a segurança do transporte das provas do aeroporto para os locais de provas. Segundo o comandante, os Correios vão fazer esse transporte em 50 veículos, com apoio da polícia.