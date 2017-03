No aniversário de 11 anos do Twitter, usuário campo-grandense da rede indica seus perfis favoritos

Alessandro Veiga é publicitário e empresário da noite campo-grandense, com 731 seguidores no Twitter / Reprodução Raul Delvizio

A rede social Twitter completa hoje 11 anos desde sua criação. Oficialmente criado em 21 de março de 2006, o Twitter só veio a ser lançado em Julho daquele ano.

A ideia inicial dos criadores Jack Dorsey, Evan William, Biz Stone e Noah Glass era de que a rede social de microblogging fosse uma espécie de SMS via Internet. A limitação de caracteres – apenas 140 - é uma das características mais marcantes do serviço e se manteve até hoje.

As mensagens postadas pelos usuários são exibidas em tempo real, foram batizadas de 'tweets"' ( gorjeios, em inglês), e enviadas aos seguidores.

Negócio de gente grande, no dia 7 de novembro de 2013, o Twitter fez sua estreia na Bolsa de Nova York. Passados 11 anos, em março de 2017 , segundo a Folha de São Paulo, o valor de mercado do Twitter foi avaliado em 11,14 bilhões de dólares.

Quem é Veludo Molhado

Alessandro Veiga é publicitário e empresário da noite campo-grandense, com 731 seguidores no Twitter. Sob a assinatura Glenn Coco ( um personagem do filme Meninas Malvadas), Alessandro faz tweets debochados, alguns de natureza pessoal, sobre o que está acontecendo a sua volta ou em torno de temas do momento. Você é espirituoso e está no Twitter? Vale seguir @veludomolhado e as contas ( @) que ele indica abaixo:

@partylikeits2007

A cultura pop dos anos 2000 é exaltada em gifs, vídeos e lembranças que só quem viveu aquela época entende... Britney Spears, Lindsay Lohan e Paris Hilton são as musas do @partylikeits2007!

@philosopop

Conteúdo pra quem gosta de reality show e televisão!

@historytolearn

Fotos antigas de celebridades, costumes, cinema e música! Daqueles @ de perder a hora.

@supermodeldaily

O melhor e mais atualizado perfil de editoriais e campanhas fashion

@janessacamargo

A it girl que cansou de ser it girl, desbocada e maravilhosa! meu @ preferido

Veja Também

Comentários