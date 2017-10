Neste sábado na Unigran Grupo Pereira promove ação para 198 crianças

Em alusão ao Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, o Grupo Pereira promove uma manhã festiva para os filhos dos funcionários das bandeiras Fort Atacadista, Bate Forte, Broker (representante da marca Nestlé em MS) e AGP (Administração do Grupo Pereira), neste sábado (7), das 7h30 às 11h30 no ginásio da Unigran, em Campo Grande.

Conforme Laura Barbosa, coordenadora de comunicação interna do Grupo Pereira, 198 crianças que são filhas de funcionários que trabalham nas lojas ligadas ao grupo participarão de uma manhã com muitas brincadeiras e gincanas. Na ocasião, segundo Laura, serão servidos picolés, cachorros-quentes, pipocas, algodões doces e os pequenos ainda levarão kits surpresa para casa.

Laura ainda explica que a ação tem como finalidade promover um momento de interação entre essas crianças, fazendo com que elas sejam lembradas em seu dia especial. “Foi a forma que encontramos de as crianças terem uma manhã especialmente voltada a elas. Os pais poderão deixá-las tranquilamente no ginásio e depois do expediente buscá-las”, ressalta a coordenadora de comunicação, frisando que no local mais de 30 voluntários darão suporte à criançada.

Há 12 anos trabalhando no Grupo Pereira, mas há dois como assistente administrativo na AGP, Leonardo Dias Mendonça, 34, vê a ação como forma de o filho Carlos Eduardo, 5, conhecer de perto um pouco sobre a empresa em que ele trabalha e interagir com outras crianças. “Acho importante o grupo buscar a integração, tanto para os funcionários quanto para nossos filhos”, observa.

A Unigran fica na rua Abrão Júlio Rahe, 325, na região central de Campo Grande.

Veja Também

Comentários