Nesta quarta Funtrab realiza atendimento itinerante no Coophavila ll

Os serviços estão sendo prestados todas as sextas-feiras em frente à Funtrab, localizada na rua 13 de Maio, 2.773, das 8h às 17h - Divulgação

Para quem busca uma oportunidade de emprego, precisa fazer a Carteira de Trabalho ou dar entrada ao benefício do Seguro-Desemprego, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) realiza nesta quarta-feira (10) o primeiro atendimento em 2018 com a Unidade Móvel Itinerante no bairro Coophavila II, em Campo Grande.

Os atendimentos serão no Centro Comunitário do Coophavila II, localizado na Avenida Marinha, nº 725, das 08 às 14 horas. Os interessados podem comparecer no local com os documentos: CPF, RG e Carteira de Trabalho.

Por conta do incêndio no prédio da Fundação no ano passado, que atingiu a área de atendimento ao público, em dezembro foi implantado um sistema de atendimento emergencial que foi retomado na semana passada, após o período de recesso. Os serviços estão sendo prestados todas as sextas-feiras em frente à Funtrab, localizada na rua 13 de Maio, 2.773, das 8h às 17h. O trabalhador deve comparecer na Fundação munidos com CPF, RG e Carteira de Trabalho.