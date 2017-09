Nesta quarta-feira ação leva serviços gratuitos para escola Amando de Oliveira

Nesta quarta-feira, a Anhanguera promove o Dia do Ensino Responsável, com diversas atividades gratuitas para a comunidade na Escola Estadual Amando de Oliveira. / Divulgação

Nesta quarta-feira, a Anhanguera promove o Dia do Ensino Responsável, com diversas atividades gratuitas para a comunidade na Escola Estadual Amando de Oliveira. Até às 12h e das 19h30 às 21h30, serão realizados atendimentos nas áreas de Saúde, como medição do Índice Cintura Quadril - que revela se há propensão de desenvolvimento de doença cardiovascular - avaliação postural, entre outras, além de orientações para empregabilidade e economia de energia. Também haverá uma programação recreativa para crianças, com oficinas de leitura, desenho e modelagem e jogos pedagógicos. Para participar, basta comparecer na instituição, situada na vila Piratininga.

"Nosso intuito com o Dia do Ensino Responsável é trazer benefícios para a população, ao mesmo tempo em que proporcionamos conhecimento prático aos alunos, pois durante o atendimento, com o acompanhamento dos professores, os acadêmicos exercitam a teoria aprendida em sala de aula, tornando-se profissionais com visão cidadã", explica a diretora do Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande, Marlucy Xavier.

O Dia do Ensino Responsável faz parte da 13ª edição da Campanha de Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular, uma ação promovida pela Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (Abmes), desde 2005. Confira a programação completa.

Aula de zumba, dança de rua e capoeira.

Avaliação postural e realização de alongamento

Medição do Índice Cintura Quadril (ICQ) - que revela se há propensão de desenvolvimento de doença cardiovascular

Orientações para prevenção de doenças cardiovasculares

Aferição do Índice de Massa Corpórea (IMC) para consideração de peso ideal

Oficina sobre educação e saúde

Aferição de glicemia e verificação de tipagem sanguínea

Aferição de pressão arterial

Orientação vocacional

Passo a passo de como montar um currículo adequado

Ensinamentos sobre entrevista de emprego

Realização de atividades recreativas infantis

Dicas de economia de energia e sustentabilidade

Programação de robô (kit Lego)

Orientação de finanças pessoais

SERVIÇO

Anhanguera | Dia do Ensino Responsável

Data: 27 de setembro (quarta-feira)

Horário: das 8h às 12h e das 19h30 às 21h30

Local: Escola Estadual Amando de Oliveira

Av. Manoel da Costa Lima, 1435 - Vila Piratininga, Campo Grande - MS

Entrada franca

