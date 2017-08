Nasa transmite ao vivo o eclipse solar total

A Nasa (Agência Espacial Norte-Americana) transmite ao vivo o eclipse solar total que acontece hoje (21), quando as órbitas do sol e da lua se cruzam e o satélite passa entre o sol e a Terra. Quando a lua cobre o sol, bloqueia os raios solares e faz uma sombra na Terra.

Desta vez, a faixa de totalidade do fenômeno, ou seja, a faixa de terra que ficará na penumbra, cruza os Estados Unidos. Serão 2 minutos e 40 segundo de completa escuridão para quem estiver entre Salem, no Oregon, e a cidade de Charleston, na Carolina do Sul.

Observadores que estiverem fora dessa região, a 3 mil quilômetros acima ou abaixo dessa faixa, poderão observar um eclipse solar parcial, em que a lua cobre parte do disco do Sol. No Brasil, os moradores das regiões Norte e Nordeste poderão avistar o fenômeno até as 18h04, horário de Brasília. No extremo norte do país, a previsão é que a escuridão chegue a 50%.

*Com informações de Maiana Diniz - Repórter da Agência Brasil

