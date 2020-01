Não come carne? Confira quatro receitas de petiscos vegetarianos

Anéis de cebola é uma das receitas da nossa lista - Fotos: Reprodução/Internet

Várias pessoas seguem uma alimentação vegetariana e por isso excluem carne animal do cardápio. Muitas vezes isso pode parecer um grande desafio, principalmente se você está organizando uma festa. Mas, calma! Separamos quatro receitas deliciosas de petiscos vegetarianos.

Anéis de cebola



Ingredientes

2 cebolas grandes

1 xícara de farinha de trigo

1 ovo

1 xícara de leite

1 colher (chá) de fermento

sal a gosto

1 xícara de farinha de rosca

1/2 litro de óleo

Modo de preparo

1. Corte 2 cebolas grandes em rodelas.

2. Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o ovo, o leite, o fermento e o sal.

3. Misture bem até ficar homogêneo.

4. Passe cada rodela na nessa mistura e depois passe na farinha de rosca.

5. Frite poucas cebolas por vez em fogo médio.

6. Sirva com o molho de sua preferência.

Bolinho de abobrinha



Ingredientes

1 abobrinha grande ralada

1 cebola ralada

2 ovos

Farinha de trigo o quanto baste para dar liga

2 colheres de queijo parmesão ralado

Salsinha a gosto

Sal e pimenta do reino a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

1. Em uma tigela grande coloque todos os ingredientes,menos os ovos e a farinha de trigo.

2. Bata os ovos e junte à mistura, depois acrescente a farinha até dar ponto, tem que ficar consistente para poder fritar sem desmanchar.

3. Depois com uma colher pegue um pouco da massa e frite em óleo bem quente até dourar.

4. Escorra em papel toalha e sirva em seguida.

Chips de mandioca



Ingredientes

300 g de mandioca

sal a gosto

pimenta-do-reino a gosto

azeite para untar

Modo de preparo

1. Descasque e lave bem a mandioca.

2. Em seguida, com o auxílio de uma faca ou cortador de legumes, corte a mandioca em fatias bem finas.

3. Após, unte um tabuleiro com azeite e disponha as fatias de mandioca sem sobrepô-las.

4. Leve ao forno a 180º C por aproximadamente 40 minutos ou até que estejam douradas e crocantes.

Amendoim temperado



Ingredientes

1 xícara de amendoim torrado sem pele

1 colher (sopa) de azeite

sal a gosto

1/4 de colher (chá) de páprica doce

1/4 de colher (chá) de páprica defumada