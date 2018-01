Na volta às aulas, as 7 escolas do Sesi no Estado fazem recepção diferenciada aos 3,2 mil alunos

Com o objetivo de proporcionar um clima de muita diversão, a Escola do Sesi de Três Lagoas montou brinquedos, como pula-pula e piscina de bolinhas, e preparou uma gincana. - Divulgação

As escolas do Sesi de Aparecida do Taboado, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Maracaju, Naviraí e Três Lagoas realizaram, na manhã desta segunda-feira (29/01), uma recepção diferenciada para os 3,2 mil alunos durante a volta às aulas para marcar o início do ano letivo de 2018. Para proporcionar um ambiente acolhedor, foram preparadas uma série de atrações para deixar os alunos mais à vontade, aliando diversão e estudos.

Em Campo Grande, um DJ deu o tom da animação desde a entrada dos alunos para descontrair o clima de volta às aulas e um totem para revelação de fotos foi montado no horário do intervalo. Gerente do Sesi de Campo Grande, Helton Leal Cardoso agradeceu à equipe pedagógica por toda a dedicação e aos pais, por confiarem seus filhos à Escola do Sesi.

“Sabemos que os filhos de vocês são os maiores tesouros que vocês têm. Nós procuramos nesse ano de 2018 proporcionar aos alunos no primeiro dia de aula uma experiência única e, para eles, inesquecível”, declarou Helton Leal, destacando ainda as atrações para deixar o primeiro dia de aula ainda mais descontraído.

“Preparamos um totem com impressão de fotos com a hashtag #orgulhodesersesicg para Campo Grande. Tudo isso voltado para que o aluno tenha a melhor experiência possível no seu primeiro dia de aula. Nós tivemos um aumento exponencial de 2017 para 2018 e queremos permanecer com a mesma qualidade e com o mesmo orgulho dos alunos em fazerem parte da escola do Sesi”, completou o gerente do Sesi de Campo Grande.

Acompanhado do pai, Fred Alexandre Santos Silva, o aluno Nicolas Alexandre Silva, de 10 anos, comentou que a acolhida no primeiro dia de aula ajudou a tirar a tensão. “Sou novo aqui e chegar com essa recepção me deixou um pouco menos nervoso. Estou muito ansioso com o início das aulas e não vejo a hora de ter aulas de robótica, porque nunca mexi com isso e acho que deve ser muito interessante”, disse.

Segundo Fred Alexandre, a escolha pela Escola do Sesi para matricular seu filho foi por conta da qualidade do ensino, mas ficou surpreso com a acolhida aos alunos. “Queremos que nosso filho tenha acesso a uma educação de qualidade, com plataforma tecnológica e que prepare os alunos para o futuro, para o mercado de trabalho. Isso é algo que o Sesi oferece, mas ficamos ainda mais felizes ao ver essa recepção e essa preocupação em aliar estudo e diversão. Com certeza fizemos uma boa escolha”, comentou.

Na avaliação a aluna Rebeca de Almeida Bernardes, da 3ª série do Ensino Médio, as atividades programadas para este ano foram surpreendentes. “Eu achei muito legal, porque sou aluna do Sesi há três anos e nunca tinha nada parecido. Essa cabine de fotos é muito legal e promove uma interação maior entre os alunos. Além disso, dobrou o número de alunos aqui e acho que é uma oportunidade de fazermos novas amizades”, finalizou.

Interior

Com o objetivo de proporcionar um clima de muita diversão, a Escola do Sesi de Três Lagoas montou brinquedos, como pula-pula e piscina de bolinhas, e preparou uma gincana. Segundo o gerente do Sesi do município, Fernando Rodrigues, a ideia é proporcionar um ambiente o mais acolhedor possível. “Principalmente para os alunos novos, porque sabemos como é difícil chegar a uma escola e não conhecer ninguém. Então preparamos atividades que favorecem a interação entre os alunos, para que eles percebam que estudar no Sesi também pode ser divertido”, ressaltou.

Para o aluno Wagner Menezes de Oliveira Junior, da 3ª série do Ensino Médio, a programação diferenciada oferece aos alunos um momento de descontração para rever os amigos e conhecer novas pessoas. “Como estou no último ano, pretendo me dedicar muito para conseguir entrar numa boa faculdade. Então é bom ter esse comecinho para conversamos, interagirmos para que, quando entrarmos em sala de aula, possamos estar com todo o foco possível nos estudos”, pontuou.

A diretora da Escola do Sesi de Aparecida do Taboado, Silvia Watanabe, destacou a importância de proporcionar um ambiente acolhedor no primeiro dia de aula, com música no pátio da escola e dinâmicas em sala de aula. “Estou imensamente grata por estar iniciando esse ano letivo, esperando que seja um ano que de muito aprendizado, um ano em que possamos mostrar a que viemos. Vemos que a equipe está feliz e disposta a fazer da Escola do Sesi de Aparecida do Taboado uma escola em excelência”, salientou, acrescentando que uma das atividades nesse primeiro dia de aula é plantar um girassol.

A aluna Luiza Aurora, da 2ª série do Ensino Médio, disse estar muito feliz por retornar às aulas. “Esse clima de começo de ano é muito gostoso. E as expectativas são as melhores, de tirar notas boas, ser uma aluna melhor e honrar meus professores. Um pouco difícil ter compromisso sendo adolescente, mas sei da importância de me dedicar aos estudos e tenho certeza de que com a equipe do Sesi vou conseguir atingir meus objetivos”, disse.

Em Dourados, os alunos tiveram a oportunidade de assistir no primeiro dia de aula a uma apresentação cultural, com música e teatro. Segundo a diretora Sibele Aparecida de Almeida Garcia e Silva, 2018 promete ser um ano de crescimento. “Temos 850 alunos neste ano e temos potencial para criar mais, porque temos uma educação de qualidade e preparamos os alunos não só para terem bons resultados no Enem, mas formamos cidadãos para a vida”, declarou.

Para o aluno Pedro Henrique Silva Marco, da 3ª série do Ensino Médio, as expectativas para 2018 são as melhores. “Espero ter uma média boa de notas e chegar à faculdade com uma base de conhecimento bem boa, algo que o Sesi proporciona, porque tem uma educação de qualidade e ainda se preocupa com o bem-estar do aluno. Um exemplo disso é esse primeiro dia de aula, mais descontraído, para irmos entrando no clima de estudos aos poucos”, comentou.

A Escola do Sesi de Maracaju preparou um cartaz para os alunos tirarem fotos assim que chegassem à escola, além de caixas de som pelo pátio. “Estou muito orgulhosa de receber no Sesi de Maracaju essa quantidade de alunos com uma energia contagiante, que estão com a expectativa de grande aprendizado. Gostaria ainda de deixar uma mensagem aos alunos, que contagiem os colegas com o seu aprendizado para que esse ano de 2018 seja brilhante”, ressaltou a diretora Jaqueline Sant'Anna de Faria Santos.

Aluna da 1ª série do Ensino Médio, Isabela Nicolau elogiou a recepção preparada para o primeiro dia de aula. “Tenho muito orgulho de ser aluna do Sesi, porque é uma escola muito boa, com excelentes professores. Espero aprender muito agora que entrei no ensino médio para que, no futuro, possa fazer uma boa faculdade”, afirmou.

De acordo com a coordenadora pedagógica e educacional da Escola do Sesi de Corumbá, Francy Laura de Moraes, a ideia foi iniciar o ano com o pé direito tanto para os alunos como para os professores. “Para motivar a todos, preparamos um tour pela escola para que os alunos conheçam toda a estrutura e os professores cantaram algumas músicas. Agora a orientação é que os professores comecem as aulas, já iniciando com os conteúdos que devem ser passados. Queremos começar no maior gás para atingirmos bons resultados”, reforçou.

A aula diferenciada surpreendeu o aluno João Vitor Opimi dos Santos, da 1ª série do Ensino Médio. “É meu primeiro ano aqui e começar o ano com uma recepção dessas nos deixa ainda mais motivados aos estudos. Já sabia da qualidade de ensino do Sesi, mas não esperava professores e diretores tão atenciosos. Estou muito feliz”, destacou.