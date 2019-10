Currículo de Referência é lançado em MS

Durante a inauguração do Centro de Formação e Pesquisa Professora Doutora Mariluce Bittar ocorreu o lançamento da versão impressa do Currículo de Referência de MS - Foto: Divulgação

Durante a inauguração do Centro de Formação e Pesquisa Professora Doutora Mariluce Bittar, nesta terça-feira (29.10), ocorreu o lançamento da versão impressa do Currículo de Referência de MS – Educação Infantil e Ensino Fundamental, documento norteado pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

O documento teve sua versão preliminar apresentada em junho de 2018 e foi entregue, em versão completa, na sede da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, em novembro do mesmo ano. Construído por meio do Regime de Colaboração, agora foi apresentado a versão final impressa.

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, no ato representando o governador Reinaldo Azambuja, destacou: “A transversalidade é uma das plataformas de governo de MS, não podemos ter pastas isoladas, vemos que a Educação faz um excelente trabalho em conjunto, não apenas com outras secretarias, mas com outros segmentos, como foi a construção do Currículo de Referência de MS, em regime de colaboração com os municípios, através da UNDIME, que dará identidade e visão de futuro do nosso Estado, sempre na vanguarda da educação de qualidade, e a referência em todo país é o programa Escola da Autoria, que oferece educação de tempo integral e já colhe ótimos frutos”.

O coordenador estadual de Implementação da Base Nacional Comum Curricular, Hélio Daher, mencionou a dedicação para desenvolver o currículo de Referência. “O regime de colaboração entre Estado e municípios foi primordial, entendemos, desde o início (2017), a importância do diálogo, independente se for da rede pública ou privada, todos são estudantes sul-mato-grossenses. Agradecemos aos 22 redatores, que tiveram trabalho gigantesco, foram 126 mil contribuições para produção deste documento, 11 seminários, passamos pelo Conselho Estadual de Educação, então esta discussão levou ao êxito deste currículo que fora construído por 79 municípios e Estado de MS”, relata Daher.

Secretária de Estado de Educação, Cecília Motta relata a importância do lançamento do currículo e da inauguração do Centro de Formação e Pesquisa Professora Doutora Mariluce Bittar. “Aqui é uma casa de ideias, uma casa de pensamento, Mariluce Bittar foi minha orientadora de mestrado, hoje empresta seu nome a esta instituição, sou muito grata aos seus ensinamentos, bem como ao professor Pedro Demo, que mostraram o caminho da dedicação aos estudos para que pudéssemos fazer a diferença e mudar a educação do país e com o trabalho em conjunto, em regime de colaboração, Mato Grosso do Sul estará fazendo a diferença na vanguarda da educação, este documento irá direcionar, por muitos anos, a política de Estado de Mato Grosso do Sul ”, enfatiza Cecilia Motta.

O Centro de Formação e Pesquisa Professora Doutora Mariluce Bittar, em operação no atual formato desde 2016, é responsável por receber profissionais de toda a Rede Estadual de Ensino (REE), além de profissionais de outras redes, para os processos de formação continuada ofertados pela SED e outros parceiros. Hoje, além dos cursistas, o local também conta com a presença das equipes da Coordenadoria de Formação Continuada e Gerência de Ensino Médio em Tempo Integral da pasta.

Por fim, a data também marcou o lançamento da plataforma voltada para a consulta do Currículo do Ensino Médio. A etapa marca a reta final de construção do documento que estará disponível para o acesso dos professores e gestores de todo o Estado durante o período de análise.

BNCC

Conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), a Base deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, em todo o Brasil.

A Base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica. Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, a Base soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.