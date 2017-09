Na quinta-feira, Temporada Gourmet ensina o preparo do carpaccio

Dando continuidade à série de palestras da Temporada Gourmet, o Shopping Campo Grande traz, nesta quinta-feira (14), o preparo do carpaccio como um dos temas de suas apresentações. Também farão parte dos encontros da noite as versáteis massas e os mais variados tipos de cerveja. Todas as palestras deste dia incluem degustação.

A primeira palestra do dia acontece às 18h30. O chef Gustavo Helney apresenta a oficina Carpaccio: um clássico irresistível, com o propósito de desmistificar o prato que, apesar de sofisticado, tem preparo simples. O chef pretende mostrar que, além da carne, que é o ingrediente mais tradicional, também podem ser utilizados alimentos como legumes ou frutas no preparo do carpaccio. Molhos especiais também contribuem para o sucesso do prato.

Na sequência, mais uma vez se utilizando da versatilidade dos ingredientes, o chef Helney traz o tema Mãos na massa: Com que massa eu vou?, às 19h30. “Com o mesmo tipo de massa, dá para preparar diversos pratos, utilizando cortes diferentes e variando os molhos”, explica o chef. As massas serão preparadas no palco durante a apresentação, acompanhadas de dicas e truques para o melhor preparo dos pratos.

Para finalizar a noite, uma degustação orientada de cerveja é a proposta do Mestre Cervejeiro. A palestrante Naísa Tonon explica ao público os diferentes tipos de cerveja e mostra as opções para harmonização dos sabores. A apresentação acontece às 20h30.

As inscrições para quaisquer oficinas ou palestras deverão ser feitas por meio do aplicativo do Shopping Campo Grande, que pode ser baixado gratuitamente pela Play Store ou Apple Store, em smartphones ou tablets.

Programação - 14/09

18h30: Carpaccio: um clássico irresistível - Gustavo Helney (Senac)

19h30: Mãos na massa: Com que massa eu vou? - Gustavo Helney (Senac)

20h30: Degustação orientada de cerveja - Naísa Tonon (Mestre Cervejeiro)

Pratos a preços únicos - Os apaixonados por gastronomia poderão se deliciar durante uma semana inteira com os melhores sabores. Os estabelecimentos participantes trabalharão com um mesmo valor dentro do seu segmento, criando assim combos e/ou descontos especiais para os clientes, proporcionando uma experiência positiva através da degustação. Os valores fixados são R$ 44,90 para restaurantes, R$ 19,90 para a praça de alimentação e R$ 9,90 para cafés e docerias.

Serviço

Data: de 11 a 17 de setembro

Local: Shopping Campo Grande

Valores:

R$ 44,90 - Restaurantes

R$ 19,90- Praça de alimentação

R$ 9,90 - Cafés e docerias

