Na prefeitura, 60% dos cargos são ocupados por mulheres

As mulheres ocupam grande parte dos cargos abertos na Prefeitura de Campo Grande, preenchendo 60% das vagas, segundo dados da Secretaria Municipal de Administração (Seges). Na Secretaria de Educação este número é ainda maior. Dos 9.247 servidores, 83% são do sexo feminimo, revelando que nossos filhos passam pelo carinho das mulheres em casa e no segundo lar: a escola.

Na manhã desta quarta-feira (8) a Secretaria de Administração realizou um evento em comemoração ao Dia da Mulher. O chefe de gabinete da prefeitura, Alex Ferreira Gonçalves, representou o prefeito Marquinhos Trad e destacou a importância das mulheres na sociedade.

“As mulheres exercem um papel fundamental no serviço público. É o espelho da família e muitas, com suas lutas diárias, estão assumindo o sustento da família. Sem o trabalho das mulheres, a prefeitura não teria este trabalho que hoje é prestado para a população. Como chefe de gabinete e com o apoio do prefeito Marquinhos Trad, vamos desenvolver políticas públicas para as servidoras. Parabéns às mulheres por hoje e todos os dias, que também são o Dia da Mulher. Elas merecem este dia festivo”, frisou.

A gerente de Divulgação Oficial da Seges, Paulina Barbosa Ferreira, lembrou o intuito do evento, uma manhã de descontração e descanso. “Também vamos distribuir brindes para as servidoras. Óculos, perfumes, bolsas, presentes que as mulheres gostam de ganhar”, pontuou.

A secretária Municipal de Administração, Maria das Graças Macedo, explica que a mulher tem buscado espaço na vida pública ou até mesmo em empresas privadas para mudar a condição em que vive. “A mulher deixa de lado o estereótipo de ‘dona do lar’, instituído pela sociedade, e passa a atuar no mercado de trabalho, nas instituições políticas e sociais, alcançando as instâncias públicas. Essas são vitórias e conquistas que consagram as mulheres como autoras de uma lenta transformação da sociedade em um espelho dos interesses pelo progresso”, destacou.

Para a secretária Municipal de Educação, Ilza Mateus, é fundamental o trabalho da mulher nas várias áreas da administração pública, já que elas desempenham suas funções de uma forma muito singular. “Não apenas com a capacidade intelectual, mas também na forma de atender, humanizando as relações profissionais. Em áreas como a Educação, por exemplo, elas se destacam pela capacidade de demonstrar afeto, cuidando com zelo e carinho dos colegas e da comunidade escolar como se cuidasse de sua própria família”, elogiou.

Opinião das servidoras:

Para a adolescente Larissa Leal, do Instituto Mirim, a homenagem é merecida. “É um dia para as mulheres comemorarem suas conquistas e principalmente porque nos últimos anos tem conquistado espaço no mercado de trabalho”, recordou.

A funcionária do teleatendimento da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), Jéssica Soares, pontuou que não basta a mulher ser bonita. “A mulher tem que estudar e qualificar para ganhar espaço no mercado de trabalho. A mulher é capaz e tem habilidade para trabalhar em diversas áreas”, afirmou.

A assessora técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) Eliane Diniz, ressalta que a mulher tem um toque especial em atender o contribuinte. “Atendemos as pessoas da mesma forma que atendemos nossos filhos em casa. Sou mãe de três filhos, trabalho e tenho orgulho do que eu faço”, declarou.

Tatiana Fernandes trabalha no setor de seleção de servidores da Prefeitura e vê a mulher ganhando espaço no serviço público. “A quantidade de mulheres que são contratadas na Prefeitura é muito maior do que homens. A maioria trabalha para garantir o sustento de suas famílias. A gente acompanha as mães que começam a trabalhar e, principalmente aquelas que têm filhos, ficam preocupadas e de coração apertado em deixar o filho numa creche. Essas mulheres assumem suas funções para vencer os desafios do serviço público. As mulheres têm uma maneira diferente de ver as coisas e sempre têm um projeto para ser apresentado”, concluiu.

