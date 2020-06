Na live da Insted, Pedro Chaves reforça papel da educação na transformação de vidas

O diretor-executivo da Faculdade Insted, Fernando Bumlai, Pedro Chaves e Neca Bumlai trataram sobre a evolução e modernização da educação brasileira - REPRODUÇÃO

Primeira instituição de Ensino Superior criada na Região Centro-Oeste com metodologias ativas, a Faculdade Insted (Instituto Avançado de Ensino Superior e Desenvolvimento Humano) promoveu, na noite desta quinta-feira (25/06), uma live com o secretário especial de Relações Institucionais e Assuntos Estratégicas do Governo, professor Pedro Chaves, e com a diretora da Faculdade, Neca Chaves Bumlai, sobre o tema “A Educação como Propósito de Transformar Vidas”.

Com a mediação do diretor-executivo da Faculdade Insted, Fernando Bumlai, a live teve duração de uma hora e durante esse período Pedro Chaves e Neca Bumlai também trataram sobre a evolução e modernização da educação brasileira. “Com toda a certeza do mundo, eu posso afirmar que a educação transformar vidas. Ela mudou a vida de toda a minha família”, reforçou Pedro Chaves, lembrando que nasceu em Campo Grande e morou grande parte da sua vida na Vila Carvalho. “Na época, era um bairro muito pobre, mas hoje é uma região bem localizada”, ressaltou.

O ex-senador da República recorda que trabalha desde os 14 anos de idade, sendo que, na sua adolescência, trabalhava durante o dia e estudava à noite. “Fiz o Ensino Fundamental nas escolas municipais, enquanto o Ensino Médio eu fiz no Colégio Osvaldo Cruz. Depois fui fazer o Ensino Superior de Ciências Econômicas em Campinas (SP) e, quando em formei, fiz a prova de seleção para o mestrado na USP, ficando entre os cinco primeiros. Depois do mestrado fui trabalhar no Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), no Rio de Janeiro (RJ)”, recordou.

Ele ressalta que, na década de 70, os seus irmãos lhe convidaram para abrir uma escola em Campo Grande e resolveu aceitar o desafio. “Eu tinha conseguido uma bolsa de estudo para fazer doutorado em Chicago, nos Estados Unidos, mas resolvi voltar para Campo Grande, pois gosto muito de desafios quando se trata de educação. Para mim, educação é essencial e não existe parar de estudar”, afirmou, pontuando que, ao lado dos irmãos Plínio e Terezinha Chaves, iniciou o novo desafio de lecionar.

O secretário especial de Relações Institucionais e Assuntos Estratégicas do Governo conta que sempre gostou de lecionar. “Eu gostava de sala de aula, não posso ver uma sala de aula que já entro para dar aula. Está no meu DNA, minha paixão é a sala de aula. Nunca vou deixar de ser professor, deixei de ser senador, mas professor nunca vou deixar de ser”, reforçou, destacando que o objetivo com os irmãos era fazer uma escola diferenciada em que o aluno seria o centro da aprendizagem.

O professor Pedro Chaves relata que a escola tinha de ser arrojada e desafiadora

“Minha metodologia era diferente do que se fazia naquela época e, por isso, primeiro tinha de ser um prédio diferenciado, em que o aluno se sentisse bem. No começo alugamos algumas casas, mas depois construímos a sede própria e optamos por fazer a Mace como um prédio redondo, inspirados nos prédios escolares da Suíça para possibilitar a convergência do aluno com o professor. Todas as salas eram sonoras e tinham forma de anfiteatro, sendo que, pedagogicamente, eram perfeitas. A Mace era a escola que eu esperava, a escola do Século XXI no Século XX”, afirmou, ressaltando o vanguardismo dos três irmãos que propiciou esse pioneirismo em Campo Grande.

O ex-senador recorda que para construir a sede própria precisava de recursos e, por isso, criaram o “Título de Bolsa de Estudos da Mace”, que foram todos vendidos em 30 dias. “Era na verdade a antecipação das mensalidades. Os pais podiam escolher 8 ou 11 anos de estudo e essa iniciativa também foi pioneira para a época. Graças a essa ideia conseguimos recursos para construir o prédio da Mace. Em 1974, nós inauguramos a sede com recursos próprios e já tínhamos quatro mil alunos”, informou, revelando que decidiram alçar voos mais altos e focaram na falta de cursos superiores em Campo Grande.

Pedro Chaves fala que foi até o MEC (Ministério da Educação) e conseguiu autorização para três cursos superiores, surgindo assim o Cesup (Centro de Ensino Superior). “Naquela época, nós já sentíamos que Mato Grosso do Sul seria criado e o fluxo de pessoas que viriam para o novo Estado seria grande. Por isso, mais uma vez, decidimos fazer a sede próprio do Cesup e pegamos empréstimo com a Caixa Econômica Federal. Eu era um visionário na área da educação e, em 8 meses, o prédio ficou pronto”, detalhou, lembrando que o curso de Arquitetura foi o primeiro curso superior de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia. “Tivemos a concorrência de 18 candidatos por vaga”, garantiu.

O secretário especial de Relações Institucionais e Assuntos Estratégicas do Governo ressalta que fazia questão que todos os professores do Cesup participassem dos conselhos municipais e estaduais. “A proposta era de contribuir com o desenvolvimento do Estado e, onde era possível, o Cesup sempre estava presente. Me recordo que, na época, a marca Uniderp era uma das mais conhecida de Mato Grosso do Sul, o que foi motivo de muita alegria para mim. Tínhamos ex-alunos do Cesup e da Uniderp em vários municípios do Estado, formamos vários quadros profissionais em Mato Grosso do Sul”, recordou.

Ele pontua que o próximo desafio foi criar o primeiro curso de Medicina da Uniderp e procurou uma metodologia ativa. “Notei que na Holanda e no Canadá adotava modelos diferenciados. Entrei em contato com a Unesp, de Botucatu (SP), e começamos a trabalhar no projeto do nosso curso de Medicina. Contamos com 20 médicos consagrados de Campo Grande ajudando nessa implantação. O foco era que o próprio aluno aprendesse a aprender, produzindo o próprio conhecimento. Nós colocávamos os alunos como protagonistas, sempre”, lembrou.

Nos anos 2000, Pedro Chaves revela que começou a onda da EaD (Educação a Distância). “A Uniderp foi a 4ª instituição do Brasil a oferecer o ensino a distância. Criamos uma megaestrutura de EaD, com transmissão via satélite, tendo mais de 100 polos no Brasil inteiro. Nós também fomos para o interior, abrimos campi em Coxim, Rio Verde, Ponta Porã e Dourados. Fazia questão de ir em todas as formaturas dos cursos superiores na Capital e no interior. Para mim, a liderança se conquista, ela vem naturalmente quando fazemos coisas que vão ao encontro dos anseios da sociedade. Por isso temos tanto sucesso”, declarou, revelando que sempre considerou seu trabalho um verdadeiro “nirvana”, pois misturava trabalho com prazer.

No Senado Federal, ele pontua que foi relator da Reforma do Ensino Médio. “Fiz mudanças significativas e coloquei uma ótima legislação no Ensino Médio. Posso dizer que deixei um legado para todo o Brasil”, disse, completando que, com o fim do mandato, aceitou o desafio de voltar para o Ensino Superior com a Faculdade Insted. “Temos cursos bons, mas não tínhamos no Estado cursos com excelência. Então pensei: por que não criar uma instituição de altíssimo nível aqui na Capital? A ideia é que o aluno sai da faculdade já com a prática necessária para exercer a profissão. Fazemos cursos de altíssimo nível, são cursos diferenciados”, assegurou, acrescentando que a Insted oferece uma educação voltada para o estudante do Século XXI, em que o aluno é o protagonista.

Para Pedro Chaves, o aluno tem de aprender a aprender. “Cada um tem um DNA, temos de ter educação continuada, jamais o aluno deve deixar de aprender. Hoje, com um smartphone, temos todas as informações à disposição. Os dados são instantâneos e, sabendo trabalhar, terá tudo ao seu alcance. Por isso, eu gosto da frase do ex-senador Cristovam Buarque, de que todo o diploma deveria ter tempo de validade para obrigar o profissional a sempre se atualizar”, finalizou.

Conheça mais sobre a Faculdade Insted

A Faculdade Insted (Instituto Avançado de Ensino Superior e Desenvolvimento Humano) é a primeira instituição de Ensino Superior criada na Região Centro-Oeste com metodologias ativas, ou seja, estratégias de trabalho em sala de aula que possibilitam o envolvimento contínuo do estudante em atividades práticas, semelhantes àquelas que encontrará no mercado de trabalho.

Os cinco cursos superiores da Faculdade Insted têm graduação com notas máximas concedidas pelo MEC (Ministério da Educação) - Direito, Administração, Pedagogia, Ciências Contábeis e do tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. As universidades mais renomadas do Brasil e do Mundo - como FGV e Harvard, por exemplo – já adotam as metodologias ativas porque o método de ensino tradicional está totalmente defasado para as necessidades do século XXI.

As metodologias ativas funcionam da seguinte maneira: desde o início do curso os acadêmicos são desafiados a enfrentar problemas reais vividos pelos profissionais da sua área de atuação. Os estudantes, munidos de teorias e com a orientação dos professores, recebem empresas para que elas tragam os seus problemas para dentro da sala de aula e, dessa norma, as teorias ganham aplicabilidade real.

Nesse tipo de abordagem educacional a tecnologia é fundamental, pois os universitários estão conectados a todo momento, utilizando as plataformas de aprendizado e as bibliotecas online, buscando as melhores práticas já desenvolvidas ou ainda soluções inovadoras para os desafios apresentados. Os professores trabalham estimulando a turma o tempo todo a se envolverem com as questões propostas: mostrando casos concretos, que têm um significado real e prático.

Na Faculdade Insted, as salas de aula são parte primordial para que a interação entre estudantes e seus professores ocorra. A arquitetura auxilia nas metodologias ativas porque tira o professor do seu antigo lugar fixo – em frente a turma – e o coloca como par dos mesmos: com a função de orientação, de preceptoria, e não único detentor da informação. Os espaços retratam a vida real como em reuniões, conferências, recepção de parceiros, por exemplo.

Tudo para fazer referência ao trabalho em grupo, em vista a necessidade de produzir bem coletivamente e se relacionar com o outro, assim como é no mercado de trabalho. Além disso, desde o fim do ano passado, a Faculdade Insted é parceira da Universidade Presbiteriana Mackenzie e oferece em Campo Grande cursos de extensão e de pós-graduação lato sensu.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3201-5999 ou ainda via WhatsApp (67) 9 9258-3521. A Faculdade Insted fica na Rua 26 de Agosto, nº 63, Centro de Campo Grande (MS), e o site da instituição é insted.edu.br

