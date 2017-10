Na Funtrab, o “Dia D” de inclusão de PcD apresentou resultados positivos

Campo Grande (MS) – A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) participou da 4ª edição do “Dia D” na sexta-feira (29.9), no qual reuniu 24 empresas empregadoras e 70 trabalhadores com deficiência e/ou reabilitados do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), promovendo a inclusão das Pessoas com Deficiência (PcD) no mercado formal de trabalho na Capital.

Na parceria com as empresas da Capital, disponibilizaram 70 vagas exclusivas para o “Dia D”. Dentre as oportunidades disponíveis os destaques foram para: atendente de lojas e mercadorias, atende, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, bilheteria de cinema, porteiro, recepcionista de hospital, operador de caixa, técnico de enfermagem, dentre outras oportunidades.

De acordo com Ivo Pereira de Souza, deficiente motor, afirmou a satisfação e considerou de extrema importância a intermediação feita pela Funtrab. “Começarei a trabalhar na quarta-feira [4.10]. Não posso deixar de agradecer à Fundação, pois, agilizaram tudo que era necessário e me propiciaram a oportunidade de um trabalho que eu posso realizar. Vou realizar serviços de portaria”, comentou.

A Funtrab busca realizar a intermediação de mão de obra para os trabalhadores no MS, e para atender as Pessoas com Deficiência possui o setor de Serviço Social, com duas assistentes sociais que buscam realizar a inclusão durante todo o ano.

Dia D

É uma ação que ocorre no Brasil, para atender as políticas públicas voltadas para as Pessoas com Deficiências, e para conscientizar as empresas sobre a Lei nº 8213, de 24 de julho de 1991, lei de cotas para contratação de deficientes nas empresas que possuam mais de 100 funcionários. As regras são:

até 200 funcionários ficam destinada 2% das vagas para PcD;

de 201 a 500 funcionários 3%;

de 501 a 1000 funcionários 4%;

de 1001 em diante funcionários 5%.

A mobilização faz parte da Agenda do Trabalho Decente e do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência “Viver sem Limite”, que promove a inclusão e a igualdade, com ações de qualificação de trabalhadores e conscientização das empresas.

Texto e foto: Magna Melo – Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS)

Veja Também

Comentários