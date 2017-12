Na Capital, PMMS realiza aula inaugural do curso de Formação de Sargentos

Campo Grande (MS) – A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, através da Academia de Polícia Militar, realizou nesta segunda-feira (4.12), a aula inaugural do curso de Formação de Sargentos da PMMS (CFS) do Polo de Ensino da Capital. O evento aconteceu no auditório da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (Uems).

O CFS contempla cabos da polícia militar que se submeteram ao processo seletivo interno para frequentar o curso, pelo critério de antiguidade, e será realizado ordinariamente, no Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças da PMMS (CFAP), onde os profissionais ficarão habilitados para exercerem a função de sargentos da Polícia Militar, com o consequente aumento de responsabilidade e dedicação por parte dos militares.

Na oportunidade, os alunos foram recepcionados pelo coronel Ayres, comandante da Academia de Polícia Militar, que ressaltou o empenho do comando da PMMS, junto ao Governo do Estado para a realização deste curso e outros que virão, incitando os alunos a se sentirem agradecidos pela conquista que se configura como uma oportunidade de crescimento na carreira.

Por sua vez, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Waldir Ribeiro Acosta, palestrou para o curso e deu ênfase ao Plano de Comando 2017/2018, confirmando a realização do curso de cabos (CFC), que começa ainda este ano e dos cursos previstos para ano de 2018. Na oportunidade, o coronel Waldir, ainda, enalteceu o trabalho realizado pelo Fundo de Assistência à Policial Feminina (FAF) junto aos policiais militares do Estado e parabenizou os alunos sargentos pela conquista e oportunidade de aprendizado junto ao centro de formação policial da PMMS.

Na cerimônia, estiveram presentes diversas autoridades civis e militares, dentre elas o coronel e chefe do Estado-Maior da PMMS, Paulo Rogério de Carvalho Silva; diretor de Ensino da PMMS, coronel Alexandre Rosa Ferreira; coronel Carlos Hudmax Evangelista Ortiz; e a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Luciana Azambuja.

Texto e foto: Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS)