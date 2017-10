Na Ação Cidadania, vice-presidente regional da Fiems destaca serviços oferecidos à população

Ao realizar a abertura da Ação Cidadania, neste sábado (10/07), em Coxim, o vice-presidente regional da Fiems, Luiz Claudio Sabedotti Fornari, destacou a importância da contribuição do setor privado para oportunizar a população o acesso a serviços como pequenas cirurgias, exames preventivos e atendimento odontológico. O evento, que é realizado pela Fiems, Sesi e TV Morena e com apoio da Prefeitura de Coxim, segue até às 15 horas no Poliesportivo, localizado na Rua Presidente Castelo Branco, 634, no Bairro Morada Altos São Pedro.

“A atuação desta gestão da Fiems, ao longo de dez anos, permitiu o desenvolvimento econômico da região norte do Estado e, com a Ação Cidadania, agora traz para a população de Coxim serviços de saúde e cidadania que muitas vezes o cidadão não teria acesso, ou levaria muito tempo para conseguir. Isso é resultado de uma somatória de esforços de empresários da indústria que idealizam projetos como estes”, discursou Luiz Cláudio Fornari durante a abertura, que foi acompanhada por autoridades de município.

O superintendente do Sesi, Bergson Amarilla, destacou que o evento é um trabalho social da indústria de Mato Grosso do Sul para a população do Estado. “A indústria, por meio da Fiems, Sesi e parceiros, leva à sociedade serviços que são de grande demanda da população. O povo de Coxim que busca fazer uma série de exames, atendimento odontológico, ou que quer orientação profissional, como se qualificar, pode participar do Ação Cidadania e encontrará”, convidou o superintendente, lembrando que 2017 é o primeiro ano que a iniciativa foi estendida a municípios do interior do Estado.

Para o prefeito de Coxim, Aluizio São José, o Ação Cidadania servirá de inspiração para outras ações no município em parceria com a iniciativa privada. “O grande desafio da gestão pública é a desburocratização, para que a população tenha acesso mais ágil e eficiente aos serviços públicos. Sem dúvidas, o Ação Cidadania aqui em Coxim servirá de exemplo para que façamos outras ações como esta, no sentido de firmar parcerias e aproximar a população do poder público”, disse.

Presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Junior Mochi ressaltou que o sentimento que o resume o Ação Cidadania é a gratidão. “O que podemos fazer é agradecer. Agradecer a iniciativa da Fiems em parceria com a TV Morena para trazer à Coxim este projeto tão importante neste momento em que a população busca celeridade e serviços de qualidade”, discursou durante a abertura.

Sorteios

A Ação Cidadania foi aberta com sorteio de bicicletas para o público presente, que ao entrar no evento recebia uma pulseira com o número para ganhar o brinde. Thaís da Silva, 32 anos, comemorou quando o filho Guilherme, de 1 ano e meio de idade, teve o número sorteado. “Vim passear no evento, aproveitar para ver os shows das bandas, e quando ele colocou a pulseira já fiquei torcendo para ele ganhar. Vou colocar uma cadeirinha na bicicleta e passear bastante com ele pela cidade”, disse.

Dona Tereza Maria Gonçalves, 68 anos, fará uma apresentação de dança durante o evento com o grupo CCI Real Idade, e foi sorteada. “Já vou sair andando com ela. Fiz pensamento positivo para sair meu número e fiquei feliz demais”, comemorou. Primeiro a ser sorteado, William Ávila, 40 anos, estava na fila para emissão da carteira de trabalho quando ouviu o número da pulseira ser anunciado do palco. “Agora tenho uma bicicleta nova para ir trabalhar”, agradeceu.

