Mutirão de limpeza da WWF-Brasil mobilizou 500 voluntários na praia de Copacabana

Vestidos com suas camisas amarelas, atuaram na terra e no mar / Caio Salles / WWF-Brasil

O 1º mutirão de limpeza de praia do projeto Conhecer para Preservar reuniu às 8h da manhã de sábado (25), entre os Posto 5 e 6 da Praia de Copacabana, 500 voluntários. Vestidos com suas camisas amarelas, atuaram na terra e no mar. Convocados e instruídos pelas redes sociais, removeram das areias da praia – 6000m²-, 1640 litros de resíduo. Às 10h30, após as atividades de catação e educação ambiental todos se reuniram no Posto 6 para, em um grande abraço e com muitos aplausos, em coro, selarem o compromisso de que é preciso Conhecer para Preservar. Participaram 500 voluntários, 350 kg de resíduos recolhidos em um trecho de 600 metros de Copacabana. Dentre eles, 4.600 bitucas, 1.400 tampas de plástico e 800 canudos.

“O Brasil é o 16º país que mais despeja plástico nos oceanos. 80% desse problema é gerado em terra, então é fundamental que as pessoas sejam conscientizadas da importância de descartar corretamente o lixo. Até porque o problema é cíclico. Quando os peixes comem o plástico dos oceanos, isso acaba indo para o organismo das pessoas, quando elas comem os peixes”, alerta Anna Carolina Lobo, coordenadora do Programa Mata Atlântica e Marinho do WWF-Brasil.

O evento distribuiu gratuitamente 500 camisetas, 500 copos do Meu Copo Eco e 300 porta-guimbas do Movimento Rio eu Amo eu Cuido. Também contou com a participação do projeto Remolda, da campanha Plástico Vale Ouro, do WWF-Brasil, que levaram uma máquina que transforma copos plásticos em pequenos ímãs do Cristo Redentor. Foram vendidas mais de 200 unidades e toda verba é revertida para a Cooperativa Anfitriões do Cosme Velho. Os resíduos gerados foram recolhidos pela Comlurb e os recicláveis pela empresa parceira do Movimento Lixo Zero, Sanatto.

Veja Também

Comentários