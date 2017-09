Evento do Senai que apresenta ocupações técnicas da Indústria acontece em cidades do interior de MS

As unidades operacionais do Senai em Aparecida do Taboado, Dourados, Maracaju, Naviraí e Três Lagoas receberam, na manhã desta quinta-feira (14), centenas de estudantes das escolas públicas para participar do primeiro dia do evento Mundo Senai, que prossegue até esta sexta-feira (15) para divulgar ocupações técnicas da indústria e cursos oferecidos para quem deseja ingressar no mercado de trabalho.

A expectativa é de que o evento receba em todo o Estado cerca de 10 mil pessoas, incluindo empresários, que participarão de palestras, minicursos, mostras tecnológicas, orientação profissional e visitas aos laboratórios que simulam o dia a dia da indústria. Conforme o diretor-regional do Senai, Jesner Escandolhero, o evento é uma oportunidade de mostrar a toda comunidade a infraestrutura de que a instituição dispõe e o portfólio de produtos e serviços não só na educação profissional, mas também todas as demais soluções agregadas nas áreas de tecnologia e inovação.

“Nós esperamos impactar todo o público estudantil, que é de interesse da indústria, mas também todo empresariado e trabalhadores das indústrias. Mesmo as pessoas que já têm conhecimento sobre o Senai, é importante ressaltar que sempre temos novidades, dada a atualização tecnológica das nossas escolas e dadas as novas profissões que surgem. As nossas formações acompanham sempre essa tendência. E para o público que conhece pouco as ações do Senai, essa é uma ótima oportunidade de conhecer tudo o que podemos oferecer para formação profissional”, salientou Jesner Escandolhero.

Aparecida do Taboado

Em Aparecida do Taboado, a gerente do Senai, Ana Elizabete Lima Garcia, explica que a expectativa é receber cerca de 800 visitantes, a maioria estudantes das escolas públicas do município e também de Paranaíba e Cassilândia, nos dois dias do evento. “Na manhã desta quinta-feira, os alunos gostaram muito da ação e estão interessados em fazer um curso do Senai. Por isso, a minha avaliação é positiva”, falou.

Esse é o caso do estudante Felipe de Oliveira Rodrigues, aluno da 2ª série do Ensino Médio da Escola Estadual Jorgino de Oliveira Rocha, de Aparecida do Taboado. “Foi muito interessante e ficou bem elaborado. Quero fazer os cursos de segurança do trabalho e de mecânica de máquinas industriais, pois me identifiquei com essas profissões. Para mim, esse tipo de ação estimula em muito as pessoas e os meus colegas também querem fazer um curso do Senai”, disse.

O estudante Erick Gabriel Vieira Marques, 3ª série do Ensino Médio da Escola Estadual Gustavo Rodrigues da Silva, de Paranaíba, acrescenta que, após participar do Mundo Senai, quer atuar na área de eletroeletrônica. “Gostei muito e pretendo fazer um curso nessa área. Me interessei bastante”, garantiu.

Maracaju

Em Maracaju, a coordenadora pedagógica do Senai de Maracaju, Luciana Pereira Leonardo, projeta que umas 650 pessoas devem visitar a unidade nos dois dias do Mundo Senai. “Estamos bastante animados, pois, somente na manhã desta quinta-feira, recebemos mais de 200 estudantes. Os alunos estão gostando e falaram que as áreas preferidas são de segurança do trabalho e eletrotécnica”, revelou.

O estudante Mateus Farias, aluno da 1ª série do Ensino Médio da Escola Estadual Manoel Ferreira de Lima, gostou da oportunidade de participar do Mundo Senai. “Foi muito interessante conhecer tudo que o Senai oferece”, disse. Para a estudante Letícia dos Santos, aluna do 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Manoel Ferreira de Lima, o Mundo Senai abriu as portas para uma futura profissão. “Eu achei o laboratório de química é muito legal e tem várias coisas que nunca tinha visto”, afirmou.

Naviraí

O gerente do Senai de Naviraí, Rodrigo Bastos de Melo, tem a expectativa de receber 600 pessoas nos dois dias do Mundo Senai. “Os alunos estão adorando a visita guiada pelos nossos instrutores. Eles gostaram da parte de automação e das oficinas em si, ficaram bastante animados, estamos plantando a semente de uma profissão”, destacou.

A estudante Ana Carla Borges Paulino, aluna do 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Odércio Nunes de Matos, adorou participar do Mundo Senai. “Gostei muito de todas, mas a parte de eletrotécnica me fascinou. Quero fazer isso no futuro”, declarou. O estudante Vítor Barbosa Antunes, também aluno do 9º ano do Ensino Fundamental da mesma escola, acrescentou que gostou a parte de mecânica. “Pretendo fazer um dia um curso nessa área”, pontuou.

Dourados e Três Lagoas

Na cidade de Dourados, o gerente do Senai, Yashi Miranda, tem a projeção de receber mais de 1,5 mil pessoas nos dois dias do Mundo Senai. “Na manhã desta quinta-feira a nossa equipe de instrutores e alunos percorreram as nossas oficinas com os estudantes das escolas públicas para mostrar o que temos a oferecer. O retorno foi bem positivo”, analisou.

Já o gerente do Senai de Três Lagoas, Antônio Carlos de Campos Faria, informou que na primeira manhã do Mundo Senai mais de 400 pessoas, a maioria dos estudantes de escola pública, visitaram a unidade. “Para mim, o evento é uma oportunidade de a comunidade local conhecer as atividades desenvolvidas pelo Senai, conhecer os ambientes pedagógicos das aulas práticas e entenderem como Senai contribui para o desenvolvimento do município”, falou.

Para a estudante Emily Gabriele Gilberto Santos, da 3ª série do Ensino Médio da Escola Estadual Dom Aquino Corrêa, considerou o máximo participar do Mundo Senai. “Nunca tinha vindo ao Senai e todos estão de parabéns, pois detalharam bem os cursos oferecidos”, disse, completando que tem interesse de fazer cursos ligados à área de celulose e papel.

