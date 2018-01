Mundo digital e físico se fundem para quebrar o gelo na sala de aula

Os projetos integram o mundo digital e físico (criatividade + tecnologia + mão na massa) e dão espaço para uma “nova sala de aula” - Divulgação

Como manter as crianças interessadas e atentas nos dias de hoje? Foi tentando responder essa pergunta que nasceu a startup EXPLORUM, com o objetivo de ajudar as escolas a preparar os jovens estudantes para uma sociedade digital e conectada. A startup pretende trabalhar a prática exploratória dentro da sala de aula. O objetivo é prender e estimular a criatividade das crianças aumentando interesse e participação dos alunos. Os projetos integram o mundo digital e físico (criatividade + tecnologia + mão na massa) e dão espaço para uma “nova sala de aula”.



Atualmente, o EXPLORUM e a escola EMILIE VILLENEUVE estão montando o primeiro laboratório de aprendizagem criativa híbrida para apoiar e complementar o ensino dos alunos. A ideia é começar o ano letivo de 2018 com uma “sala flexível” e com atividades que serão incluídas à carga horária dos alunos. A Escola Emilie Villeneuve com aproximadamente 3.000 alunos e faz parte da rede Azul.



O EXPLORUM nasceu de um “fablab” (derivado de um conceito desenvolvido pelo MIT – Massachusets Institute of Technology) do Brasil e permite a prática exploratória e seu desenvolvimento. Segundo Eduardo Azevedo, co-CEO da startup, “buscamos referências acadêmicas e aperfeiçoamento na prática a partir do retorno das conversas com os alunos, para integrar atividades com soluções inventivas e diversos materiais, abrindo um mundo de possibilidades para a construção de projetos”.

BIOS

Eduardo Azevedo é co-fundador e co-CEO do Explorum Educacional. Também foi co-fundador de outras duas startups, a Farofa Studios, agência digital de branded content e o Print Me, focada em escaneamento e impressão em miniaturas 3D. É graduado em publicidade com MBA em Marketing e Planejamento de Comunicação.

Marco Rossi, co-fundador e co-CEO do Explorum, especializado em Desenvolvimento de Produtos de Inovação e Tecnologia na área da educação. Fundou a Farofa Studios (agência digital de branded content), o Print Me (focada em escaneamento e impressão em miniaturas 3D) e o Garagem Fab Lab, que já trabalhava com o conceito de aprendizado criativo. Antes de empreender, trabalhou na área digital Editora Abril, e na Editora Globo, onde gerenciou o desenvolvimento de um grande projeto de games para crianças. É graduado em Design Digital.