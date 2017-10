Mulheres que sofreram com câncer de mama ganham mimo de tatuadora

Marta Rosa são os nomes de suas avós e também de sua campanha. Nesse Outubro Rosa, mês de conscientização à prevenção do câncer de mama, a artista e tatuadora Patricia Ferreira, a Ladys Paty, de 26 anos, começa a pôr em prática um sonho antigo: o de tatuar gratuitamente pessoas para cobrir cicatrizes de remoção se seios ou aréolas.

“É um projeto que tenho há muito tempo, mas agora que tenho meu próprio espaço e não preciso prestar contas, posso realizar. Minha duas avós sofreram com o câncer, situações que vi bem de perto. É uma satisfação poder usar minha arte para ajudar as pessoas”, declara Paty.

O nome do projeto homenageia as matriarcas da família. Marta, avó por parte de seu pai e Rosa, na verdade Rose Meyre, que gostava de ser chamado por Rosinha, avó por parte de mãe. Além disso, como a maioria das vítimas do câncer de mama são mulheres, Paty acredita que o fato de tatuar com uma mulher, facilite a experiência.

A campanha começa este mês e não tem prazo para acabar. Homens e mulheres podem participar do projeto, que é gratuito. Para isso, há algumas dicas a seguir: a cicatriz a ser coberta deve ter mais de um ano, deve-se apresentar um laudo médico autorizando a cobertura e cópia dos documentos.

“Este período de um anos após a cirurgia existe porque a pele precisa estar completamente revitalizada para aguentar a tatuagem, uma pele fina não aguentar o processo e reabrir a cicatriz”, finaliza a tatuadora.

SERVIÇO - O estúdio Don't Cry fica na rua 15 de Novembro, 542, Centro. O agendamento pode ser feito por telefone 98138-8470.

