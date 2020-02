Campo Grande terá pancadas de chuva no período da tarde com máximas de 33ºC

Para Campo Grande o Inmet prevê céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a tarde - Foto: Edemir Rodrigues

A terça-feira (18) em Mato Grosso do Sul será de tempo firme na maior parte do Estado. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante à tarde, exceto na região oeste, onde o tempo fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva isoladas. Para Campo Grande o Inmet prevê céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a tarde.

As condições climáticas favorecem temperaturas entre 20°C e 38°C, com tendência a estável. As temperaturas mais altas serão registradas nos municípios da região leste e pantaneira. Os valores de umidade do ar podem ter variação entre 95% e 40%.

Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) como ficará o tempo em algumas regiões do Estado.

Chuva no carnaval?

Para quem está se programando para a folia, passeio, ou descanso nos dias de carnaval, o tempo deve colaborar bastante. Conforme monitoramento do Cemtec, ao modelo internacional de previsão de tempo NCEP/NOAA, até dia 25 de fevereiro são esperadas baixas concentrações de chuva e maior condição para sol em todas as regiões.

As pancadas de chuvas de verão que ocorrem durante a tarde, irão continuar devido as elevadas temperaturas e disponibilidade de vapor d’água que poderá formar nuvens convectivas isoladas. Chuvas mais frequentes poderão se concentrar, neste período na região nordeste do Estado.

Já a partir de 25 de fevereiro até o dia 04 de março, a meteorologia indica formação de áreas de instabilidades em todas as regiões do Estado, onde são esperados 125 milímetros ao longo do período. Para essas condições é necessário redobrar a atenção para possíveis condições adversas que podem ocorrer no tempo, como chuvas intensas, ventos fortes e raios. Como os volumes estimados estão altos, também se faz necessária atenção para possíveis alagamentos, enxurradas e transtornos à população nos municípios.