MS tem 3 finalistas no Prêmio Educador Inspirador, que leva vencedor para os EUA

A Quizlet, principal plataforma de aprendizagem do mundo, anuncia a próxima fase do Prêmio Educador Inspirador, concurso lançado no Brasil com o objetivo de reconhecer a importância de ensinar e promover a inovação na educação no país. O professor vencedor e seu ou sua nomeadora ganharão uma viagem para a sede da Quizlet, na baía de São Francisco, nos Estados Unidos.

No Mato Grosso do Sul foram selecionados, após indicação de alunos, Sirlei Pereira dos Reis, da Escola Joaquim Murtinho, Poliana Félix Araújo, do Colégio e Curso Almirante Tamandaré (CCAT) e Andreia Aparecida da Silva Rodrigues, da Escola Polo Municipal José de Alencar. A votação acontece pelo site https://www.educadorinspirador.com.br/professor.

Na primeira fase, foram recebidas indicações de todos os 27 Estados brasileiros através do site oficial do concurso da Quizlet (educadorinovador.com.br). Após a avaliação da comissão julgadora, foram selecionados os finalistas de cada Estado. Agora, o público pode votar nos seus candidatos favoritos através do site. Depois que os vencedores do Estado forem determinados por meio da votação pública, o júri avaliará as indicações dos vencedores e, usando o mesmo critério aplicado em nível estadual, selecionará e anunciará o vencedor nacional até dezembro 2017.

Este é o primeiro concurso da Quizlet deste tipo, e a empresa escolheu o Brasil especialmente por causa do crescimento de ferramentas didáticas inovadoras em sala de aula. Surpreendentemente, um relatório do IPEA descobriu que quanto menos infraestrutura um professor brasileiro tem acesso, mais inovador e criativo ele é na integração da tecnologia na sala de aula.

Com o Educador Inovador, a Quizlet apoia os professores que buscam soluções criativas introduzir tecnologia na sala de aula, seja esta por meio de uma aplicativo de celular ou computador, ou com outros tipos disponíveis, como rádio e SMS. “Com este concurso e prêmio, queremos celebrar e compartilhar as ideias inovadoras dos educadores para que mais professores e escolas vejam o benefício da utilização da tecnologia em sala de aula”, comenta Matthew Glotzbach, CEO da Quizlet.

A Quizlet(https://quizlet.com) é uma plataforma de aprendizagem online e off-line gratuita com mais de 20 milhões de usuários por mês no mundo na internet, IOS e Android. As atividades e os jogos da Quizlet ajudam os alunos a aprender em curtos períodos eficazes continuamente para que possam reter informações a longo prazo. Com 180 milhões de listas de estudos disponíveis criadas por usuários, professores e estudantes podem criar e compartilhar seu próprio conteúdo. A Quizlet foi fundada em 2005 pelo então estudante de ensino médio Andrew Sutherland quando estava para uma prova de francês. Está sediada em São Francisco, Califórnia, e é apoiada pela Union Square Ventures e Costanoa Ventures.