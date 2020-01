Para começar a semana, MS oferece 2,5 mil vagas de trabalho nesta segunda-feira

Há oportunidades em vagas convencionais, estágio, e vagas exclusivas para pessoa com deficiência (PcD) e para indígenas - Foto: Reprodução

Uma boa notícia para os sul-mato-grossenses na última semana de janeiro! A semana começa com uma oferta de 2.548 vagas de empregos. Há oportunidades em vagas convencionais, estágio, e vagas exclusivas para pessoa com deficiência (PcD) e para indígenas.

Só na 'Capital Morena' são ofertadas 212 vagas. Mas a cidade com maior número é em Iguatemi com 991 oportunidade, seguida de Miranda com 517 e Aquidauana com 418. Entre as oportunidades estão vagas para analista de logística, analista de suporte técnico, cuidador em saúde, pedreiro, auxiliar de limpeza, motorista carreteiro, entre outras.

Confira a quantidade de vagas nas cidades de MS:

Iguatemi - 991 vagas

Miranda - 517 vagas

Aquidauana - 418 vagas

Dourados - 71 vagas

São Gabriel do Oeste - 70 vagas

Rio Verde de MT - 60 vagas

Costa Rica - 45 vagas

Sidrolândia - 23 vagas

Três Lagoas - 21 vagas

Bataguassu - 18 vagas

Ponta Porã - 13 vagas

Nova Andradina - 12 vagas

Maracaju - 11 vagas

Naviraí - 10 vagas

Corumbá e Rio Brilhante - 9 vagas

Sonora - 8 vagas

Ivinhema e Nova Alvorada do Sul - 7 vagas

Jardim - 6 vagas

Ribas do Rio Pardo - 5 vagas

Guia Lopes da Laguna - 3 vagas

Coxim - 2 vagas

Para conferir a lista completa de oportunidades, e número de vagas por região clique aqui.

Os interessados nas funções ofertadas para Campo Grande, devem procurar a Funtrab na Rua 13 de Maio, n° 2.773, Centro, das 7h30 às 17h30. No interior, os candidatos devem procurar uma unidade da Casa do Trabalhador. Para participar da seleção é necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.