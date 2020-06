MS será pioneiro na universalização do saneamento

A PPP da Sanesul vai beneficiar 1,7 milhão de sul-mato-grossenses - (Foto: Chico Ribeiro)

Com investimento previsto na ordem de R$ 3,8 bilhões, a Parceria Público-Privada (PPP) da Sanesul, tornará Mato Grosso do Sul pioneiro na universalização da coleta e tratamento de esgoto, atingindo índices de países de primeiro mundo.

De acordo com o governador Reinaldo Azambuja, com a PPP, MS chegará a 100% de coleta e tratamento nas 68 cidades que estão sob concessão da Sanesul.

Ao deixar o governo, no fim de 2022, Reinaldo Azambuja espera que Mato Grosso do Sul já tenha alcançado 80% de saneamento nos municípios atendidos pela estatal. Reinaldo destaca que a PPP não é uma venda da Sanesul e que não implicará em aumento da tarifa para o consumidor.

A PPP da Sanesul vai beneficiar 1,7 milhão de sul-mato-grossenses. O aviso de licitação da concorrência pública, na modalidade de concessão administrativa, foi publicada na última segunda-feira (15.6) e as propostas serão recebidas pela Comissão Especial de Licitação no dia 17 de setembro, na B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, em São Paulo, sendo que a sessão pública da concorrência está marcada para dia 23, no mesmo local.