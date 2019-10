MS gerou 1,1 mil novas vagas em agosto; Campo Grande é líder em contratações

De janeiro a agosto, o saldo nestes setores é de 12.510 vagas de um total de 18.166 geradas entre todos os setores da economia - Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Conforme os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho, apontam que no mês de agosto o Estado teve um saldo de 1.152 vagas, ou seja, a diferença entre admissões e demissões. Campo Grande apresentou um total de 8.493 admissões e 7.855 desligamentos, com um saldo de 638 contratações, tendo o comércio varejista e na área de prestação de serviços como destaques.

Somente os setores de comércio e serviços geraram juntos 676 empregos com carteira assinada. De janeiro a agosto, o saldo nestes setores é de 12.510 vagas de um total de 18.166 geradas entre todos os setores da economia.

Confira o comparativo no gráfico:

Segundo a economista da Fecomércio-MS, Daniela Dias, a expectativa é que os números aumentem a partir deste mês, devido as contratações por conta das festas de fim de ano.

"O segundo semestre se iniciou de forma diferente porque as expectativas melhoraram, o que pode ser confirmado pela Intenção de Consumo e Índice de Confiança do Empresário do Comércio, ambos da CNC. Se tem um empresário mais otimista, se tem mais investimentos, inclusive para contratação de mão-de-obra e para o fim de ano", diz.