MS está em alerta para chuvas intensas e ventos de até 60 km/h

O alerta indica chuva de até 50 milímetros e ventos entre 40 e 60 km/h para as regiões sul, sudoeste e pantanal. - Foto: Divulgação

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de chuvas intensas para 25 municípios sul-mato-grossenses no decorrer desta quinta-feira (4). O alerta indica chuva de até 50 milímetros e ventos entre 40 e 60 km/h para as regiões sul, sudoeste e pantanal.

Embora haja baixo risco para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos ou descargas elétricas, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil orienta a população a não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Não utilizar o celular conectado na tomada está entre as recomendações.

O tempo permanece nublado com pancadas de chuva em alguns municípios e o dia ficará nublado, mas com pouca possibilidade de chuva. Amanhã, a frente fria atua no sul e sudoeste de MS com pancadas de chuva, às vezes fortes, para a região. No sábado (6), o dia será de sol em Sonora, São Gabriel do Oeste, Pedro Gomes, Alcinópolis. No domingo (7), o sol aparece entre poucas nuvens em todo o Estado.

O aviso preventivo se encerra as 22h59 desta quinta, e as condições adversas poderão ocorrer nas cidades de: Antônio João, Aral Moreira, Bela Vista, Bonito, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Dourados, Eldorado, Guia Lopes Da Laguna, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Jardim, Juti, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Sete Quedas, Tacuru e Amambai.