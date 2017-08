Em reunião, Governo do Estado e prefeitos vão discutir a construção conjunta do currículo do Ensino Público

A ideia é que as equipes das escolas e das secretarias municipais de educação estejam integradas no processo / Reprodução

Com objetivo de facilitar a vida de alunos e professores de escolas públicas estaduais e municipais, o Governo do Estado por meio da Secretaria de Educação vai reunir, em Campo Grande, prefeitos dos 79 municípios para propor a construção conjunta do currículo do Ensino Público.

De acordo com Helio Queiroz Daher, coordenador de implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ideia é que as equipes das escolas e das secretarias municipais de educação estejam integradas no processo.

Segundo Helio, Mato Grosso do Sul é um dos Estados pioneiros a propor um currículo integrado em todo o Ensino Fundamental.

A reunião que vai discutir o assunto com os prefeitos sul-mato-grossenses também vai apresentar a Base Nacional Comum Curricular – um documento de caráter normativo definido para todo o país e vai nortear a elaboração dos currículos estaduais e municipais.

O encontro está marcado para esta quarta-feira, 30 de agosto, à uma e quarenta e cinco da tarde na Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul).

