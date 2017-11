MS é destaque no cenário nacional da segurança escolar enquanto 40% das escolas do País não tem policiamento

Quase a metade das escolas brasileiras não possui esquema de policiamento para evitar violência em seu entorno, revela Anuário Brasileiro da Segurança Pública.

Campo Grande (MS) – Num cenário em que quase a metade das escolas brasileiras não possui esquema de policiamento para evitar a violência em seu entorno – conforme apontam dados do Anuário da Segurança Pública 2017 – Mato Grosso do Sul já foi premiado internacionalmente pelo programa Escola Segura, Família Forte, que destinou cinco viaturas e equipe de 20 policiais militares para atuar, exclusivamente, na ronda escolar.

Implantado neste mês, o programa conquistou prêmio internacional por sua metodologia de trabalho. Ele foi selecionado entre os nove vitoriosos dentre mais de 90 projetos de toda a América Latina pela I Convocatória Internacional de Avaliação de Impacto – processo de seleção da Corporação Andina de Fomento (CAF), Banco de Desenvolvimento da América Latina semelhante ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Nesta primeira fase do Escola Segura, Família Forte estão sendo atendidos 60 colégios estaduais e municipais de Campo Grande em trabalho que deverá se estender por todos os municípios do interior do Estado. As viaturas fazem rondas preventivas e ostensivas nos três turnos de aulas.

Professores, diretores, pais e os próprios alunos dos colégios atendidos contam que estão efetivamente se sentindo mais seguros com a presença da Polícia Militar (PM) tanto dentro da escola quando no seu entorno.

“Estamos fazendo um esforço conjunto para levar mais segurança aos profissionais da Educação, aos nossos alunos e, consequentemente, à comunidade”, destaca o governador Reinaldo Azambuja, que tem priorizado a segurança pública com investimentos de R$ 115 milhões destinados à aquisição de 620 viaturas, armamentos e equipamentos de segurança pelo programa MS Mais Seguro.

Parceria

Desenvolvido pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) em parceria com as Secretarias de Estado de Educação (SED) e de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast); e a Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Campo Grande, o Escola Segura, Família Forte foi elaborado com a finalidade de coordenar os demais projetos estaduais destinados à comunidade escolar.

Entre eles estão o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd); projeto Bom de Bola, Bom na Escola; Banda Mirim; Projeto Reação; Centro Educativo de Múltiplas Atividades de Trânsito (Cematran); projeto Florestinha; Bombeiros do Amanhã; Polícia Civil – Prevenção e Educação; Dicas de Segurança; Delegado Teen; Cidadão do Amanhã; Guerreiros Sem Farda; e Polícia Civil – Você Muda o Mundo.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto capa: Edemir Rodrigues