MS conta agora com o Plano Estadual de Resíduos Sólidos

Mato Grosso do Sul passa a contar com o Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS) - (Foto: SECOM GOV MS)

Mato Grosso do Sul passa a contar com o Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS). Um trabalho de mais de três anos, que segundo o Secretário da Semagro Jaime Verruck foi construído com ampla participação da sociedade.

Verruck explica que a idéia é que num prazo de até 3 anos, o MS possa ser considerado um Estado “Lixão Zero”.

O Plano estabelece nove programas compostos por 139 metas e ações. Foram definidos, também, os investimentos necessários para sua implementação, sendo que mais de 80% do total estão divididos nos três principais programas que visam o fortalecimento institucional, estruturação de equipe técnica estadual, revisão de inventários e implementação de um sistema de informações de gestão; gestão e gerenciamento dos Resíduos Sólidos; e ações de inclusão social e emancipação econômica dos catadores de materiais recicláveis.