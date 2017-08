MRV Engenharia oferece vagas de emprego em Campo Grande

A MRV Engenharia, maior construtora da América Latina, está oferecendo oportunidade para profissionais de vendas para integrar o seu time em Campo Grande.

A construtora lançou recentemente o residencial Parque Castelfranco, primeiro empreendimento na faixa 1,5 do programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida” na cidade e irá credenciar 15 profissionais que tenham interesse em atuar como corretores autônomos para fazer parte do departamento comercial da companhia.

Os interessados devem enviar seu currículo para thiago.serra@mrv.com.br.

Lançamento

O residencial Parque Castelfranco se enquadra na faixa 1,5 que atenderá famílias com renda bruta entre R$ 1,6 mil e R$ 2,6 mil e oferecerá subsídios de até R$ 37 mil, além de juros reduzidos de 5% ao ano e utilização de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O condomínio contará com 416 unidades com preços exclusivos de lançamento, com opções a partir de R$ 122 mil.

