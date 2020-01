Molhos para salada: quatro opções perfeitas para suas receitas

Molho de iogurte e cebolinha é uma das opções da nossa lista - Fotos: Reprodução/Internet

A gente sabe que muitas vezes falta animação na cozinha para preparar e comer saladas. Um jeito simples de deixá-las mais gostosas e sair da rotina é incrementá-las com molhos deliciosos. Então, que tal aprender a fazer quatro molhos para salada com iogurte de jeitos superfáceis?

Molho de creme de leite, iogurte e limão



Ingredientes

1 caixinha de creme de leite

1 copo de iogurte natural

suco de 1 limão

raspas de 1 limão

1/2 dente de alho amassado (tire o miolinho branco para não ficar com gosto forte)

sal e pimenta-do-reino moída a gosto

cheiro-verde a gosto

Modo de preparo

1. Em uma tigela, coloque 1 caixinha de creme de leite, 1 copo de iogurte natural, suco de 1 limão, raspas do limão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto.

2. Com um batedor de arame ou mixer, bata bem até espumar e por último adicione o cheiro-verde picadinho.

3. Sirva com macarrão cozido al dente, peixe grelhado, salada de folhas com rodelas de pepino.

Molho de iogurte e cebolinha



Ingredientes

1 colher de sopa de cebolinha verde

1 colher de sopa de mostarda

2 colheres de sopa de vinagre

1 copo de iogurte desnatado natural

Sal à gosto

Modo de preparo

1. Coloque todos os ingredientes no liqüidificador e bata até obter um creme.

2. Use para temperar saladas.

Molho de salada caesar



Ingredientes

1 copo de iogurte natural

1 colher (sopa) de mostarda

1 colher (sopa) de sumo de limão

3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Azeite de oliva extra virgem à vontade

Modo de preparo

1. Misturar todos os ingredientes e pronto. É só servir.

Molho de iogurte, maionese e mostarda



Ingredientes

5 colheres (sopa) de maionese

3 colheres (sopa) de iogurte

5 colheres (sopa) de mostarda amarela

2 colheres (sopa) de azeite

2 colheres (sopa) de leite

Orégano e sal a gosto