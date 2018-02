Mochi recepciona estudantes eleitos na 6ª edição do Parlamento Jovem

Coordenadora da Escola do Legislativo Ramez Tebet, Cheila Vendrami, disse que o Parlamento Jovem irá despertar o interesse dos jovens pela agenda política e pelo exercício da participação democrática - Foto: Alessandra Frazão

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi (MDB) recepcionou na manhã desta segunda-feira (19/02) os 48 alunos eleitos da 6ª edição do programa de capacitação dos deputados estudantes do Parlamento Jovem, realizada na Assembleia Legislativa.

Nas boas-vindas aos deputados estudantes, o presidente Mochi ressaltou a importância do despertar para participação no processo político. Ele ainda comentou sobre a experiência para a vida de cada jovem eleito. “Além de aprenderem a dinâmica do Poder Legislativo, eles terão despertado o interesse da participação e, quem sabe, serão futuros legisladores. É um espaço de conhecimento, que certamente será referência para muitas decisões da vida de cada um”, afirmou.

São 24 titulares e 24 suplentes, que terão mandato de dois anos (2018/2019). “Vou trazer para o Parlamento as dificuldades que os jovens atravessam neste século. Somos vítimas do desemprego e estamos a mercê da marginalização. É preciso ações que tirem os adolescentes da prostituição e do mundo das drogas. A violência está matando o nosso futuro”, disse a estudante Ana Carolina 16 anos, suplente e representante da Escola Estadual Arlindo de Andrade Gomes.

Já a deputada Eduarda Azambuja, 16 anos, da Escola Estadual Amélio de Carvalho Baís, vai debater a situação das escolas em tempo integral. “Vejo o quanto os alunos das escolas integrais precisam de cuidado. Na época de muito calor, muitas passam mal. Não temos o básico, como kits de primeiros socorros”. Da Escola Estadual Maria Constança Barros Machado, Gustavo Andrade, 15 anos, promete atuar em defesa dos ensinos fundamental e médio.

Coordenadora da Escola do Legislativo Ramez Tebet, Cheila Vendrami, disse que o Parlamento Jovem irá despertar o interesse dos jovens pela agenda política e pelo exercício da participação democrática. “Fizemos algumas mudanças no projeto, como o aumento do mandato para dois anos e a inclusão da Rede Municipal de Ensino, com a participação dos alunos do 8º ano e 9º ano. Ao conviver o dia a dia da Assembleia, os deputados estudantes colocam a cidadania em prática e observam que, pelas decisões democráticas, chegaremos a um Estado e um País melhores para todos”.