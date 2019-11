Será realizada no domingo (17), às 19 horas, na Igreja São José, a missa de um ano de falecimento do Des. Manoel Mendes Carli. Estão todos convidados e a família agradece o carinho e a presença neste momento tão difícil de saudade.A igreja fica situada na Rua Pedro Celestino, 1446, no Centro, em Campo Grande.