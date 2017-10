Ministro do STJ vem à Capital para homenagem em Novembro

O Ministro do STJ, Félix Fischer, (E) ao lado de Daniel Castro, da EJE, será homenageado pela Escola Judiciária estadual, pelos relevantes serviços prestados ao direito eleitoral brasileiro - Reprodução

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), por meio de sua Escola Judiciária (EJE-MS), homenageará o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, também Ex-Corregedor e Ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pelos relevantes serviços prestados ao direito eleitoral brasileiro e à magistratura eleitoral.

A confirmação da homenagem e da presença em Campo Grande foi realizada na última sexta-feira (20), em Brasília, em reunião com o Diretor da Escola Judiciária Eleitoral de Mato Grosso do Sul, Dr. Daniel Castro Gomes da Costa.

Durante o encontro o Ministro Félix Fischer se mostrou muito feliz com a outorga da Medalha do Mérito Acadêmico Eleitoral pela EJE/TRE-MS, e disse que será um prazer vir à Campo Grande para receber a comenda. A homenagem será realizada na sede do TRE-MS nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro, durante o Colégio de Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais do Brasil - CODEJE -, que reunirá no Mato Grosso do Sul todos os Diretores das EJE’s Estaduais, da EJE-TSE, Presidentes e Membros dos TRE’s e Ministros do TSE e do STF.

Além do Ministro Félix Fischer, também serão homenageados no CODEJE os Ministros Dias Toffoli, Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos, do Tribunal Superior Eleitoral, e o Desembargador Luciano Guimarães, do Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas.