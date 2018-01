Ministro do STJ dá Aula Magna em pós-graduação em Campo Grande

Ministro do STJ Reynaldo da Fonseca - Reprodução

O Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Reynaldo da Fonseca, ministrará Aula Magna na Unigran Capital neste sábado (03/02), às 8h30. Com o tema "Judicialização e efetivação dos Direitos Fundamentais", o encontro marcará o início do semestre letivo dos cursos de Pós-Graduação presenciais em Direito, ofertados em parceria com a Escola de Direito do Ministério Público.

Fonseca é coautor de diversos livros, especialista em Direito Constitucional, Direito Penal e Inteligência Financeira, mestre em Direito Público e doutorando em Direito Constitucional. O ministro também é professor da Universidade Federal do Maranhão desde 1987.

Para a diretora de Administração e Planejamento da Unigran Capital, criar pontes de conhecimento entre estudantes e profissionais renomados é um dos papéis das instituições de ensino. "Nos sentimos honrados em receber o Ministro Reynaldo da Fonseca na Unigran Capital. Criar pontes de conhecimento é e sempre será uma das marcas da Unigran".

No decorrer do ano letivo, outras personalidades de destaque ministrarão aulas especiais, como os autores Rogério Sanches, Rogério Grego e Luiz Rodrigues Wambier; o Procurador Regional da República, Douglas Fischer e a Doutora Carolina Zancaner Zockun, professora da PUC-SP.

A participação na Aula Magna é reservada a alunos dos cursos de Pós-Graduação em Direitos Difusos e Processo Coletivo; Direito Público; Direito Civil e Direito Penal e Processo Penal: Corrupção, Crime Organizado e Democracia.

Até esta quarta-feira (31/01), as matrículas para os cursos de Pós-Graduação em Direito estão com 50% de desconto.

