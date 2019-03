Ministro da Educação substitui secretário executivo da pasta

O ministro da Educação, Ricardo Vélez, anunciou no início da noite de hoje (12), pelo Twitter, a substituição de Luís Antônio Tozi, que ocupava o cargo de secretário Executivo da pasta, por Rubens Barreto da Silva, que ocupava o cargo de secretário Executivo Adjunto do Ministério da Educação.



"Dando sequência às mudanças necessárias, agradecemos a Luís Antônio Tozi pelo empenho de suas funções no MEC", disse o ministro na rede social.



O anúncio da demissão ocorre após a exoneração, ontem (11), de seis funcionários comissionados da pasta. Nesta terça-feira, o ministro reuniu-se pelo terceiro dia consecutivo com o presidente Jair Bolsonaro.